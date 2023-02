San Andrés pide atención al Gobierno y precios especiales de gasolina

Es por lo menos curioso que mientras Cúcuta e Ipiales tienen precios especiales para los combustibles por ser regiones fronterizas, San Andrés que limita con siete países no los tenga.



El departamento insular de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, tiene grandes necesidades y enfrenta riesgos, por lo que le pide ayuda urgente al Gobierno Nacional.

Sus requerimientos los ha señalado el gobernador, Everth Hawkins Sjogreen, en cada escenario público en dónde le han dado espacio, visitó medios de comunicación, le presentó su pliego de necesidades al presidente, Gustavo Petro, en la cumbre de Gobernadores y volvió a hacer sus solicitudes en la cumbre de Anato que culminó la semana pasada.



Además, le envió comunicaciones a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez y también al ministro de Transporte, Guillermo Reyes González.



¿Qué le pide la gente de San Andrés al Gobierno?



Ser incluido en la ley de fronteras, pues tenemos limites con siete países diferentes. Esto nos permitiría la exención del impuesto de IVA y al Acpm. Es decir, que se bajarían los costos de tanquear un avión en la isla y también se reducirían los costos de las facturas de energía, porque generamos con plantas diésel.



¿Cómo va el turismo?



Se nos está complicando muchísimo nuestra economía, ya que depende en más de un 90 por ciento de la conectividad aérea, del turismo, que nos llega tanto nacional como internacional. Con los costos que tenemos de gasolina nos estamos volviendo inviables para las aerolíneas.

Mire una suma millonaria ha dejado de entrarle a San Andrés por la caída significativa de turistas.



¿Quién puede ayudar?



El presidente, Gustavo Petro, por lo menos en parte de la solución, para frenar el descalabro de la economía del Archipiélago.



Los problemas se han profundizado por cuenta de la reducción en los vuelos comerciales por los altos costos de los combustibles, afectando significativamente al turismo. Y somos más de 60.000 habitantes.



Pero usted ya habló con el Presidente …



Estamos esperando respuesta. Le envié un oficio a la ministra de Minas, doctora Irene Vélez, con copia al Presidente, al Ministro de Transporte. Se busca que nos exoneren del pago de impuesto global del combustible y del IVA.



Nos parece bastante insólito que siendo el departamento con mayores fronteras en Colombia, estemos incluidos y no excluidos de esos impuestos que están haciendo muy costosa la operación de las aerolíneas desde y hacia San Andrés. Sé que el Presidente de la República tiene una alta sensibilidad por el Archipiélago.

¿Cuándo empezó la disminución de vuelos?



Desde octubre del año pasado empezamos a sufrir cancelaciones de vuelos. Hoy tenemos 14 vuelos menos y unas 3.800 personas que dejan de visitar diariamente a la isla.



Es un impacto grande en las finanzas territoriales, que estamos calculando en $70.000 millones. Y esto se siente en Providencia, porque el 20 % de lo que recaudamos va para Providencia. Eso nos tiene muy preocupados y aspiramos que con la decisión urgente del Gobierno Nacional podamos volver rentable y atractiva la ruta para las aerolíneas y, sobre todo, buscar también, bajar el costo de los tiquetes, que están muy altos.



Pero lo de la exención no es nuevo...



El tema del impuesto viene desde el 2015, pero se sostuvo la industria aeronáutica. Lo que ha ocurrido es que las negociaciones de los aviones se hicieron y se planificaron en dólares cuando el dólar estaba a $3.900. Hoy el dólar nuevamente está casi al tope de $5.000.

Después de la pandemia, la reactivación iba en un momento muy positivo, pero esa fluctuación del dólar tuvo un impacto negativo en las aerolíneas.



¿Y el turismo extranjero?



San Andrés no deja de ser el archipiélago hermoso y el destino más vendido en Colombia. Estamos pensando en el turismo de Centroamérica, en el turismo de Norteamérica, que ahí es donde hemos estado débiles. Con el precio del dólar, para los americanos es muy económico visitar San Andrés. Eso nos ayudaría muchísimo para posicionar el destino.



¿Cuáles son los otros problemas de San Andrés?



Hay un problema grande que es la informalidad, que es muy alta. Llega al 65 por ciento. Si logramos formalizarlos, sería muy importante. Pero tenemos problemas de infraestructura que estamos resolviendo. Arrancamos ya con proyectos de ejecución en vías y andenes, y empezamos el proyecto del Acuario para su embellecimiento. Estamos creando un sitio de interés turístico frente de la Iglesia Católica Estrella del Mar, que es un corredor turístico importante.



¿Cuáles son las prioridades en este resto de año?



Estamos encaminados en la recuperación económica. En la recuperación de vías y en el hospital, que lo volvimos una Empresa Social del Estado. También está el Centro Cultural de Hípica, que hace parte de nuestras tradiciones culturales. Estamos también invirtiendo en obras de infraestructura de gran impacto, lo que no ocurre hace años en San Andrés por el abandono de muchas obras que hemos heredado y la pérdida de anticipos. Debo recalcar que de los recursos propios con los que estamos contratando, que superan los 180.000 millones de pesos, no hemos entregado un solo peso de anticipo, lo que nos garantiza que la obra se haga rápido, con calidad y sin arriesgar el patrimonio público.



¿Qué pasa con el tema migratorio de gente que llega del continente?



Hay algunos inconvenientes, sobre todo con venezolanos que han cogido el destino para poder subir a Centroamérica y buscar el anhelado sueño americano. El control que se hace no es tan efectivo. El problema es ese flujo de venezolanos que se están quedando en la isla.

