Qué pasará con pacientes en medio de la polémica Sanitas-Cruz Verde

Muchos usuarios de la EPS Sanitas se han estado preguntando cuál sería el futuro de la atención médica que recibirán luego de que la distribuidora de medicamentos Cruz Verde anunció que no seguirá entregando algunos medicamentos a la entidad de salud a partir del 15 de noviembre.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Este caso ha dado de que hablar, pues desde el Ministerio de Salud aseguran que el Gobierno Nacional ha estado al día con los pagos mensuales Sanitas, esto a pesar de que la entidad tendría una deuda de 400.000 millones de pesos con su distribuidor.



(Le recomendamos: Supersalud abre investigación preliminar contra EPS Sanitas).



Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS, aseguró que el volumen de 33.000 usuarios que posee actualmente le cuestan 55.000 millones de pesos. Sin embargo, también mencionó que el Gobierno solo le ha reconocido 32.000 millones de pesos, creando así un déficit de 23.000 millones de pesos.

EPS Sanitas Citytv

Mientras tanto, desde el Ministerio de Salud se asegura que la cartera ha estado al día con los pagos correspondientes a los servicios de la EPS.



(Lea: Sanitas no es la única: otras EPS con problemas financieros).



"Todo se le ha pagado a Sanitas este año y el año pasado. Se pagó un ajuste del 2021, pero todo el año pasado quedó pagado", aseguró el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.



En respuesta, Rueda reconoció que el Gobierno sí ha sido cumplido con los giros, pero que, según él, esto "no significa que esos pagos sean suficientes".



(Además: La reforma a la salud sigue sin avanzar: qué pasó este miércoles).

Cruz Verde y Sanitas Archivo particular

Los efectos en los pacientes

Esta situación no ha sido ajena a los más de 33.000 pacientes afilados a la EPS, quienes han manifestado su preocupación frente a un posible 'cierre al grifo' de Cruz Verde a Sanitas para el 15 de noviembre.



(Lea: Deudas por servicios de salud ascenderían a 16 billones de pesos).



"Hay personas que si invierten en la alimentación para sus hijos, no podrán adquirir los medicamentos que la EPS no les entregaría. Va a ser muy difícil, porque así van a aumentar las enfermedades y no habrá cómo prevenirlas", dijo un paciente de Sanitas para 'City TV'.



De igual manera, otros pacientes que han manifestado su incertidumbre frente a esta situación son aquellos que sufren epilepsia.



(Más: Declaran como ‘impacto nacional’ suspensión de medicamentos a Sanitas).

Medicamentos El Tiempo

"Al ser de otra ciudad, no sabría a donde acudir para poderlos reclamar. La situación de salud que tengo requiere que estos medicamentos estén en primera orden para evitar situaciones que puedan empeorar mi salud", comentó una paciente al mismo canal.



Ante esto, la Superintendencia de Salud le solicitó a Sanitas garantizar el suministro de medicamentos a sus pacientes, lo que obligaría a la EPS a resolver el problema lo más pronto posible.



PORTAFOLIO

*Con información de CITY TV.