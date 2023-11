Sanitas no es la única: otras EPS con problemas financieros

La situación entre Cruz Verde y Sanitas tiene en incertidumbre a los usuarios. Esto luego de que la cadena de farmacias anunciara que no continuaría con el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías que no estaban incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS) de los afiliados a esta EPS.



La decisión de la empresa responde a una deuda por parte de la prestadora de salud que asciende a los 400.000 millones de pesos, la cual ha derivado en que algunos proveedores hayan frenado el abastecimiento de varios insumos.



Sanitas argumentó que su déficit de pago se debe a la insuficiencia de recursos dados por el Gobierno, un aspecto del cual la entidad alertó junto con otras EPS hace más de tres meses.

De acuerdo con Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS, si bien la mayoría de las prestaciones que cubre el sistema están dentro del PBS, hay unos cuantos servicios, en algunos casos relacionados con las enfermedades de alto costo, que no son parte de ese plan.

En ese sentido, Rueda señala que el valor del no reconocimiento de esos servicios no PBS, es decir, los que se prestaron y no han sido dados formalmente por el Gobierno alcanzan los $1,1 billones. Esa cifra corresponde al saldo acumulado desde el 2008 hasta este momento y de ese monto hacen parte los recursos mencionados por Cruz Verde.

Al igual que Sanitas, otras entidades prestadoras de salud han advertido tener problemas que amenazan su operación. Le presentamos algunas que han reportado tener problemas financieros o que se encuentran en proceso de liquidación.

Cruz verde y Sanitas FOTO: iStock

Sura y Compensar

Estas EPS hacen parte del grupo de entidades prestadoras de salud que se pronunciaron ante el Ejecutivo con relación a la crisis financiera que vienen atravesando.

Hace un tiempo dieron a conocer que en los últimos dos años han ido agotando su patrimonio. En el caso de Sura, la cifra asciende a los 400.000 millones, mientras que por el lado de Compensar el dato oscila los 278.700 millones.

En su momento, las empresas le señalaron al Gobierno que las situaciones que alertaron "requieren, con urgencia, ser atendidas y resueltas para evitar el colapso y daño irreversible que impacte a la población y al sistema".

Coomeva

A principios del 2022, la Supersalud ordenó la liquidación de la EPS Coomeva. Esto luego de que se comprobará la imposibilidad de mejorar su situación financiera.

Esta prestadora de salud estuvo en medida de vigilancia especial por cuatro años y medio, periodo en el que el ente de control le dio instrucciones para que diera respuesta a las múltiples quejas, reclamos y peticiones de sus afiliados.

En su momento se reportó que Coomeva contaba con pasivos cercanos a los 1,7 billones de pesos y un nivel de endeudamiento de 1,6 veces sobre el valor del activo.

Famisanar

A mediados de septiembre de 2023, la Superintendencia de Salud ordenó la intervención forzosa de esta EPS por el término de un año.

La medida se adoptó luego de evidenciar un deterioro en sus indicadores financieros, así como un incremento en las reclamaciones de sus usuarios y el incumplimiento de más de 10 estándares de habilitación que afectan el aseguramiento en salud y la prestación de servicios a sus afiliados.

Según explicó la Supersalud al anunciar esta determinación, las cifras de Famisanar evidenciaban que a junio de 2023, sus activos totales (1’010.484 millones de pesos) equivalían a solo al 45,7 % de la totalidad de sus pasivos (2’209.623 millones de pesos), una situación que habría elevado su riesgo de liquidez e insolvencia para atender las obligaciones con acreedores en el corto, mediano y largo plazo.

Famisanar. Archivo EL TIEMPO

Comparta EPS

En 2021 se ordenó la intervención forzosa administrativa para liquidar a la EPS Comparta. Una determinación que derivó de la crítica situación financiera de la entidad y del incumplimiento en la atención de sus afiliados.

La prestadora de salud estuvo bajo medida de vigilancia especial desde hace 5 años y en su momento se reportó que contaba con un patrimonio negativo en 480.000 millones de pesos y cuentas por cobrar de más de 205.000 millones de pesos.

Medimás

En marzo de 2022, la Supersalud tomó posesión de Medimás.



La determinación respondió a diversos factores como el no cumplimiento del pago de las obligaciones con su red de prestadores, no presentar mejoría en sus indicadores financieros y un incremento en la tasa de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD).

EPS Medimás.

Informe de la ACHC

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) presentó un reporte en el que se evidencia el monto de las deudas por prestación de servicios de salud con corte a 2023.

De acuerdo con el informe, las EPS del régimen contributivo y subsidiado más el Estado representan cerca del el 81 % del total de la deuda, lo que equivale a más de 13 billones de pesos ($7,9 billones del contributivo y $3.5 billones de pesos del subsidiado).

Entre los principales deudores por régimen de afiliación, las mayores deudas corresponden en el régimen contributivo a Nueva EPS y Sanitas; mientras que en el subsidiado a Emssanar y Savia Salud.

