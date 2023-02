Colombia agita sus pañuelos verdes un año luego de legalizar el aborto

Transcurridos 365 días desde que la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24, decenas de mujeres colombianas volvieron a abrazarse este martes a las puertas de este edificio ubicado en el centro de Bogotá para celebrar la histórica decisión de los jueces del alto tribuna

Entre las feministas que agitaban con fuerza sus pañuelos verdes se encuentra Paula Bernal, una de las primeras jóvenes que pudo interrumpir su embarazo gracias a la sentencia C-055 de 2022 adoptada el 21 de febrero de 2022.



Apenas tenía 20 años cuando se hizo una prueba de embarazo de resultado positivo que le hizo sentir que su vida empezaba a desmoronarse "más de lo que ya lo estaba". Por eso hoy, reivindicándose como una mujer "más feminista que nunca", considera que es importante celebrar el primer aniversario de esta victoria de la marea verde. "Fue un derecho conquistado que nos tomó tiempo. Gracias a él puedo decir que ahorita estoy viva", aseguró a EFE la estudiante de Derecho.



Este hito que amplió las tres causales que permitían interrumpir el embarazo hasta entonces (violación o incesto, riesgo de la madre o malformación del feto) fue el resultado de dos demandas: la presentada por cinco organizaciones del movimiento Causa Justa y otra de un particular, que se discutieron de forma conjunta y se votaron, finalmente, con cinco votos a favor y cuatro en contra.



Pese a la histórica sentencia de la Corte Constitucional, varios colectivos proaborto aseguran que todavía queda mucho por hacer y por luchar. EFE

Tensión, incertidumbre y retrasos

Envuelta en prendas de color verde que combinan con su sombra de ojos, también se encuentra la abogada e integrante de Causa Justa que participó en la redacción de una de las demandas, Cristina Rosero.



Redactaron la demanda durante el más estricto confinamiento que vivía el país por el covid y no duda en admitir que resultó "retador encontrar esperanzas para poder escribir algo que miraba tan hacia el futuro, en medio de una situación tan extrema y confusa".



Por ello, tras dos años de trabajo conjunto y varias demoras por parte de los jueces a la hora de tomar una decisión que esperaban para noviembre de 2021, muchas de las mujeres que como ella lucharon para que fuera una realidad la despenalización sintieron que era "irreal" que se hubiera llegado a un resultado concreto. "Llevábamos más de 200 días esperando una decisión. Para nosotras era una incertidumbre bastante dura (...). Por eso, cuando nos enteramos de los rumores de que había una decisión era difícil de creer", recordó la nariñense al tiempo que definió esta jornada como "dulce e inolvidable".

Antes de la sentencia, el aborto en Colombia solamente era legal si el feto tenia malformaciones, era resultado de violencia sexual o si la madre tenía riesgo de perder la vida. EFE

Alertas y con trabajo por hacer

Aunque con esta sentencia de la Corte Constitucional, Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica en despenalizar el aborto hasta la semana 24, la organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres reiteró su intención de seguir luchando hasta lograr la "despenalización total". "Seguimos convencidas de que la barrera principal de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el país es la permanencia del delito. Así que el horizonte es que se elimine el delito del código penal", insistió Angélica Mateos como integrante de la Mesa por la Vida.



Del mismo modo y entre los gritos de las jóvenes que gritaban "no somos histéricas, somos históricas", Rosero recordó que aún les queda mucho por hacer a nivel de "despenalización social" y de vigilancia de algunas entidades prestadoras de salud que, un año después, "niegan el servicio porque el personal de salud no está de acuerdo con la sentencia".



Al calor de estas tareas por realizar dentro del movimiento, la abogada también recalcó la importancia de mantenerse alerta a propósito de las "más de 17 solicitudes" que se han presentado en el alto tribunal para anular la sentencia, y de los intentos de referendo en pro de deshacer estos avances en materia de derechos reproductivos.



No obstante, aseguró que las posibilidades de que prosperen las solicitudes ante la Corte son escasas en la medida en que la nulidad solo puede darse si existe una grave violación al debido proceso cuando se tramitó la inconstitucionalidad.



"Colombia, hace un año, se puso a la vanguardia de la protección de los derechos reproductivos y abrió la posibilidad de que mujeres, niñas, personas trans y no binarias tengamos un mejor acceso a este servicio", aseguró Rosero en el marco de esta celebración pasada por agua a la que el movimiento bautizó como "fiesta de la libertad".



