Se estabilizan precios del petróleo tras fuerte caída

Los precios del petróleo se estabilizaron el miércoles tras la fuerte caída del cierre previo, en un contexto de oferta insuficiente de crudo, en tanto los operadores parecían no esperar frutos de la visita de Joe Biden a Arabia Saudí.



El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, subió 0,08%, para cerrar en 99,57 dólares. El barril del petróleo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en agosto, cerró con un alza de 0,47%, a 96,30 dólares.



"Los precios repuntaron tras el derrumbe de ayer", dijo en una nota Edward Moya, consultor de Oanda, en alusión al desplome de más de 7% sufrido el martes por el Brent y el WTI. Los operadores ignoraron el reporte semanal de las existencias de crudo en Estados Unidos, que mostró un alza sorpresiva de 3,3 millones de barriles adicionales, cuando los analistas esperaban una contracción de 1,5 millones.



La Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA) también constató un aumento de 5,8 millones de barriles en las reservas de gasolina, mientras que se proyectaba un retroceso de un millón. "Este reporte era claramente desfavorable a los precios" del petróleo, comentó Stephen Schork, autor del informe Schork, aunque consideró que era "difícil dar demasiada importancia a las cifras de una semana".



A pesar del retroceso el las cotizaciones del martes, "los operadores enfrentan un mercado tenso que probablemente no verá en el corto plazo una caída marcada en la demanda de petróleo", según Moya, para quien "la probabilidad de una recesión violenta es débil".



"Estamos en un rango alrededor de los 95 dólares para el WTI y creo que se va aquedar ahí" en el corto plazo, estimó Schork. En tanto, los operadores esperan poco de la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Medio Oriente, durante la cual se encontrará con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed ben Salmane. "No espero nada positivo", dijo Schork. "No puedes romper las relaciones con alguien por año y medio y esperar que esa persona te ayude cuando necesitas que la producción vuelva a subir", acotó.



