Se necesitarían 50 años para cerrar brecha salarial de género

Las brechas entre hombres y mujeres son una realidad en el mercado laboral en temas como acceso a empleo y salarios. Un estudio realizado por la firma PwC (PricewaterhouseCoopers) entregó su informe ‘Mujeres en el trabajo 2023’, en el cual se evidencia que algunas de las brechas que se profundizaron a nivel global por la pandemia no han retornaron a sus niveles previos.



El reporte analizó la información de 33 países que hacen para de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), entre ellos Colombia. Algunas de las conclusiones que presentó tienen que ver con que la brecha salarial de género de los países aumentó y también con que, con el panorama actual, se necesitará cerca de medio siglo para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres.



La firma entregó su Índice de mujeres en el Trabajo 2023, que se ubicó en 65,5% según los datos analizados con corte al 2021. Este presentó una recuperación de 1,1 puntos porcentuales en relación con el reporte del año pasado, que medía la situación de 2020.



Esto, según el informe, está apalancado por el aumento en la participación de la mujer en la fuerza laboral, junto con una leve caída en la tasa de desempleo de las mujeres.



Entre los 33 países analizados, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral aumentó 1,3 puntos porcentuales, a 70,8%; mientras que la tasa de desempleo femenino bajó 0,3 puntos, a 6,4%.



“Vemos un repunte del Índice apalancado por el aumento en la participación de la mujer en la fuerza laboral, junto con una leve caída en la tasa de desempleo de las mujeres. Sin embargo, este repunte no fue lo suficientemente alto para que el índice vuelva a su trayectoria de crecimiento previo a la pandemia”, destacó el reporte.



Sin embargo, de acuerdo con la firma, la brecha salarial de género promedio en la Ocde también se amplió en 0,6 puntos porcentuales, a 13,8%.



“Una mujer de 18 años que ingresa hoy a la fuerza laboral no verá igualdad salarial en toda su vida laboral. Al ritmo al que se está cerrando la brecha salarial de género, se necesitarán más de 50 años para alcanzar la paridad salarial”, destaca la consultora en su informe.



Esto, entre otras razones, se relaciona con la amplificación que se dio desde 2020 en relación con el cuidado infantil no remunerado. El resultado se vio reflejado en una dedicación promedio de ocho horas adicionales a labores no remuneradas en el hogar en el caso de las mujeres si se comparan con los hombres.



Un elemento que tanto PwC como la propia Ocde reconocen como el más complejo en la actualidad es la “penalidad salarial por maternidad”. Esto es, la pérdida de ingresos a lo largo de la vida que experimentan las mujeres que crían a los niños, provocado por el subempleo y una progresión profesional más lenta al volver al trabajo después de tener un hijo.



Según el organismo multilateral, este factor representa entre 60% y 75% de la brecha salarial, según la región del mundo, mientras que factores como las normas sociales, los estereotipos de género y la discriminación completan la ecuación. Esta situación, además, se ve reforzada por los costos cada ves mayores del cuidado de los niños.

Camino a la igualdad

El informe destaca que no se puede depender únicamente del crecimiento económico a futuro para cerrar esas brechas. Según PwC, “se deben diseñar y desarrollar soluciones políticas que aborden activamente las causas subyacentes de la desigualdad que existe hoy”.



De cara a estos desafíos, se enfatiza en la necesidad urgente de soluciones políticas que aborden los problemas inmediatos, así como las causas subyacentes de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Entre las propuestas de política está la creación de modelos de cuidado infantil accesible o el rediseño de las políticas de licencia por paternidad.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio