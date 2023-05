César Ferrari se posesionó como superintendente Financiero (e)

Ante el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tomó posesión César Ferrari como superintendente Financiero encargado.



El nuevo jefe del organismo de vigilancia del sector financiero se venía desempeñando como asesor económico del presidente Gustavo Petro.



Un mensaje de Twitter desde la cuenta del Ministerio de Hacienda dio cuenta de "#AEstaHora ante el @MinHacienda, @ricardobonillag, se posesiona como Superintendente encargado de la @SFCsupervisor, César Ferrari".



Hay que recordar que al comienzo del Gobierno, Ferrari fue nominado como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, pero no cumplió con los requisitos del cargo.



El periodo del jefe de la Superfinanciera es por cuatro años, de acuerdo con recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) para Colombia, que indica que este se debe elegir por concurso de méritos, al igual que el de la Superintendencia de Sociedades. De todas maneras el Gobierno puede tomar la decisión de cambiarlo.



Así ha sucedido en otras oportunidades, como cuando el Gobierno del presidente Iván Duque cambió al superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano. En ese cargo se designó luego a Billy Escobar.



El reemplazo de Castaño como superintendente financiero es César Ferrari; sin embargo, es necesario que se expida un decreto que le dé vida al nombramiento.

Castaño llevaba 17 años vinculado a la Superintendencia Financiera.



César Ferrari es ingeniero civil de la Universidad Católica del Perú, máster en planificación regional y urbana de la New York University, y doctor en Economía de Boston University.



Ha sido profesor de economía de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, allí es docente titular desde 1999. También fue director de la Maestría en Economía, gerente general del Banco Central del Perú y asesor del FMI.



