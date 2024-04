¿Por qué se renegociará plazo de parte de deuda con FMI?

Bajo la premisa de que la deuda no genera crecimiento y, en cambio, la inversión sí, el Gobierno le pedirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) que renegocien el plazo de una parte de la deuda con ese organismo para poder tener un mayor espacio en ese aspecto.



Así lo dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla durante el XVII congreso de Asofondos, en donde dijo que Colombia siempre ha pagado cumplidamente sus obligaciones, pero en este momento es necesario lanzar una parte de la deuda con el FMI hacia adelante y así se lo hará saber a la directora del organismo Kristalina Georgieva.



(Lea más: Minhacienda dice que en la reforma pensional un fondo de un salario mínimo se agotaría)

Bonilla dijo que los años 2021 y 2022, en los que hubo fuertes crecimientos del producto interno bruto (PIB) “fueron crecimientos al debe, es decir, crecimos mucho en esos años, pero el país quedó fuertemente endeudado”.



Señaló que en deuda externa el país tiene un cupo de US$70.000 millones que es flexible y en la medida que se toma deuda baja el cupo y si se va pagando se abre el cupo.



Bonilla recalcó que durante la pandemia se expidieron decretos de emergencia sin entrar a utilizar ese cupo. “Ese endeudamiento fue con el FMI y otros organismos”, dijo.



Advirtió que esas deudas se vencen en 2024 y 2025. “Como estuvieron fuera del cupo señalado no se abre cupo nuevo, por lo que hay que buscar los recursos para pagar”, señaló.

Enfatizó que el “crecimiento al debe lo estamos pagando, como el déficit de fondo de combustibles que quedó en $37 billones y se paga del presupuesto y bajó a $20 billones en 2023 y esos se pagan ahora en 2024 y ese es el acuerdo”.



Bonilla comentó que “descongelar el precio de los combustibles es bajar el déficit pero hay que pagarlo. Una parte importante del presupuesto es para esos pagos y resolver la opción tarifaria con subsidios y que Findeter les otorgue créditos compensados a las comercializadoras”.



Uno de los principales argumentos para la renegociación con el FMI es porque en 2025 se deberían pagar entre deuda externa e interna $125 billones y entonces trataremos de correr hacia adelante parte de la deuda con el FMI o si no, el espacio para inversión se reduciría. “El debate es, pagamos deuda o invertimos o cómo equilibramos las dos cosas. Es la discusión macro más importante. Para el presupuesto de 2024 se equilibró en $96 billones”, dijo Bonilla.

(Lea más: Inflación no cumpliría meta en 2024 y afectaría la política monetaria)

Sobre la pensional

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que a raíz de la discusión del proyecto de ley de reforma pensional la entidad emitió un concepto de viabilidad fiscal en el que dice que el pilar solidario requiere recursos.



Mencionó que en el pilar contributivo, que es el eje de la discusión, revela que en un escenario sin reforma habría un desbalance del pasivo pensional del 59,8 % y después de la reforma baja al 54 %, con un umbral de tres salarios mínimos.



Para el ministro, si el umbral fuera de “cuatro salarios mínimos, el fondo creado duraría hasta 2074, si fueran tres, duraría hasta e 2070, si fueran dos y medio salarios, hasta el 2069, con dos salarios hasta el 2065, con un salario y medio hasta 2050 y de un salario mínimo no hay fondo. Colpensiones no tendría plata para acumular, pues la plata le llega y se va pagando a los pensionados”.



“Entre más alto el umbral se podrá cumplir el compromiso de pagos de los pensionados y el desahorro público sería menor”, enfatizó el ministro.

(Lea más: Cuáles son los problemas que más están golpeando la tranquilidad de los colombianos)

Dijo que en pensiones sabemos que “la competencia de los dos sistemas no funciona y lo que pasa es que en los últimos años han salido miles de afiliados de los fondos hacia Colpensiones y de no hacer la reforma vamos a tener una mayor salida, que le quita recursos a los fondos, pero no resuelve las pensiones de los colombianos”.



El ministro de Hacienda dijo que “los fondos registran una rentabilidad y para eso es que están”, pero aseguró que de los $405 billones que tienen bajo administración $146 billones los tienen en TES y el principal motivo es que da rendimientos, o sea del desahorro, pues son los pagos de intereses de deuda pública”.



Por su parte, Asofondos precisó que Colpensiones tiene más pensionados que los fondos porque es un régimen más antiguo. “La edad promedio del RPM (Régimen de Prima Media) de Colpensiones es 51 años mientras que del RAIS (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad de los fondos privados) a 36 años”.

Asofondos Asofondos

También dijo que en el RAIS la cotización que va a la cuenta individual es de 11,5 % mientras que lo que va al Fondo común es 13 %. Esa diferencia genera una pensión 30% menor. Por eso los sistemas no son comparables.



Para Asofondos, en los flujos de las AFPs el ministro, Ricardo Bonilla, no tiene en cuenta los ingresos de bonos pensionados y seguros previsionales. No obstante, eso es un error, ya que los recursos son los que financian el pago de mesadas.



El gremio aseguró que “el Ministro mide el ahorro nacional solo como lo que exista en el Fondo del Ahorro, sin embargo ahorro también es lo que queda en las cuentas individuales de los afiliados. Entonces si miramos como un todo el ahorro público y privado, entre más se reduce el umbral, más ahorro tenemos”.



Asofondos considera que el Ministro hace referencia a los rendimientos que obtienen las AFPs se obtiene en parte por los intereses que pagan los bonos TES y que eso es ineficiente. Sin embargo, lo que no tiene en cuenta el Gobierno es que con un pensionado en el RPM el Gobierno asume una deuda al 7% real, mientras que con el mercado de capitales el 4 % real.

(Vea: La banca colombiana, tus finanzas y el problema de los tres cuerpos)

Dólar subió 101 pesos en la semana

El dólar en Colombia cerró la semana por encima de $3.800, luego de que en las últimas dos jornadas su precio se disparara al conocerse el incremento de la inflación en EE. UU.



Según la Bolsa de Valores, la divisa extranjera cerró en un promedio de $ 3.865, es decir, subió 45 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado, que fue de $ 3.820.



Entre el lunes y viernes, la moneda estadounidense aumentó $101, luego de comenzar la semana en $3.764. La subida de la tasa de cambio ocurrió luego de que se conociera que la inflación en Estados Unidos volvió a subir en marzo, con un crecimiento de tres décimas, hasta el 3,5 %.

(Lea más: Fondos de pensiones quieren una reforma pensional basada en el ahorro)

HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Portafolio