Innovación textil en Colombia, impulsada por el sector automotriz

Según un estudio de Facts and Factors, el mercado mundial de tejidos recubiertos tenía un valor de 25.196 millones de dólares en el año del 2021 y se estima que crecerá hasta los 31.333 millones de dólares para el 2028.



Uno de los factores que han hecho posible el crecimiento de la industria textil en el mundo ha sido el sector automotor, pues este ha tenido el rol de impulsor para este mercado. Teniendo en cuenta ambas industrias, se prevé que la demanda de textiles recubiertos siga creciendo.



(Colombia, tercer país en América en recuperar el turismo tras pandemia).

Las razones

Según la firma, la demanda de textiles recubiertos en el sector automotor se debe, principalmente, a la versatilidad y durabilidad.



(Ara sigue punteando en la solicitud de integraciones).



"Estos materiales se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde interiores de automóviles hasta revestimientos de techos, paneles de puertas y asientos. Además, ofrecen propiedades de aislamiento acústico y térmico, lo que los hace ideales para su uso en vehículos", explican.



Según un informe realizado por MarketsandMarkets, el mercado global de textiles recubiertos en la industria automotriz ha tenido una tasa de crecimiento del 5,59 % desde 2017.



(Empresas del país hacen su propia transición energética).



La industria global de fabricación de automóviles es una de las más grandes del mundo, produciendo anualmente 60 millones de vehículos que representan alrededor del 50 % del consumo mundial de petróleo.

Vehículos Sergio Acero Yate / EL TIEMPO

Ante esto, empresas textiles han visto en el sector automotor un cliente muy importante a la hora de vender sus productos, no solo como una relación de compraventa, sino que, conforme pasan los años, como una oportunidad de innovar y mejorar la calidad de sus productos, tal como explicó Carlos Mario Zapata, gerente general de Nuvant Colombia.



(Primer semestre, con síntomas marcados de desaceleración).



"Desde Nuvant, no solo nos enfocamos en la innovación y calidad de nuestros productos, sino que también valoramos el impacto humano y social que podemos generar a través de nuestro trabajo en la industria automotriz. Estamos comprometidos en ofrecer soluciones textiles avanzadas que no solo satisfagan las demandas técnicas de nuestros clientes, sino que también mejoren el desarrollo de materiales sostenibles, con materias primas recicladas y bio-basadas ofreciendo una experiencia innovadora a los usuarios finales de los vehículos. Sabemos que nuestros productos son parte fundamental del confort y seguridad de los conductores y pasajeros, por lo que trabajamos arduamente en la investigación y desarrollo de materiales que ofrezcan un valor agregado a los vehículos".



PORTAFOLIO