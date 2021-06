La importancia del sector de la moda en economías colombiana y mundial

Moda, maquillaje y cocina, a eso se dedicaban las llamadas ‘páginas femeninas’ de EL TIEMPO hace como medio siglo, pero en los escritos no se mencionaba la importancia económica de esas empresas que ahora mueven miles de millones de dólares en el mundo y representan una buena tajada en la economía de muchos países.



Solo en Colombia, las ventas de prendas de vestir y de calzado sumaron 8 mil millones de dólares en 2019; más de 1.200 empresas colombianas realizaron exportaciones a más de 100 países en el mundo y la industria de la moda contribuyó con el 9,6% al PIB nacional, según cifras oficiales.

“Es un ecosistema que genera impacto social, desarrollo económico, huella ambiental y talentos creativos”, afirma la politóloga, periodista, empresaria y consultora de la moda nacional, la española Rocío Arias, que trabaja en el sector desde 2012 y que acaba de realizar con éxito un taller sobre moda en plena pandemia.



Por eso, para ella, crear un curso virtual sobre el tema en estos momentos fue “un acto de responsabilidad personal frente al sector de la economía en el que me desempeño profesionalmente. El periodismo especializado en moda cuenta con escasos medios de comunicación y con un reducido grupo de periodistas formados en el tema”, afirma.



La industria de la moda es uno de los negocios con mayores oportunidades y desafíos del mundo porque está en constante cambio. Es una de las empresas más grandes del planeta y está integrada “por diseñadores, productores de textiles, modelos, comerciantes y consumidores que tienen como único elemento en común cualquier producto de uso personal: prendas de vestir, calzado o complemento”, precisa la plataforma Free Content, una institución educativa peruana especializada en publicidad y mercadeo.

Cifras oficiales del Banco Mundial prevén un avance de entre el 4% y el 5% en el PIB nacional para 2021. EFE

En Colombia, las 6.500 empresas de la industria textil y de la moda dan empleo a casi un millón de personas en un mercado nacional estimado en más de 28.400 millones de pesos, según los sectores especializados.



En el mundo, los gigantes mundiales del sector son el grupo francés Lvmh, que ocupa el primer puesto por volumen de negocio (53.700 millones de euros), por delante de Nike (33.300 millones); de Inditex, propietaria de Zara (28.300 millones de euros), la alemana Adidas (23. 600 millones) y la sueca H&M (22.300 millones de euros). Entre los grupos italianos, Prada ocupa el puesto 34 en el mundo.



Se estima que las empresas italianas con una facturación superior a los 100 millones de euros, que registraron una caída del 23 por ciento el año pasado, se recuperarán esta año.



Por eso, realizar un taller de moda es importante incluso en tiempos de pandemia pues puede aportarle a un profesional “la oportunidad de adquirir unas destrezas específicas en relación con la narrativa de moda contemporánea y sus posibilidades de comunicación en plataformas virtuales y físicas”, afirma Arias.

53.700 millones de euros es el volumen de negocio del grupo francés Lvmh.

Para sus cursos, la empresaria española se apoya en una biblioteca técnica y de ficción que construyó alrededor de la moda en las últimas dos décadas y en otros elementos de investigación, además de su experiencia en el sector como empresaria y consultora. Arias es Fundadora de Silla verde SAS, una compañía centrada en el conocimiento de la moda.



Desde 2012 “me especializo en la industria de la moda nacional. Investigo y publico temas relacionados con los retos de la sostenibilidad global aplicada al sector y tradición artesanal local ligada al diseño contemporáneo. Documento y escribo sobre procesos técnicos, creativos y modelos de negocio en la industria”, afirma.



La fuerza para seguir trabajando en el sector de la moda también radica, en el caso concreto de Colombia, en las proyecciones sobre el desempeño de la industria para el 2022.



Se estima que se recuperará en 2022, no con la fuerza del 2019, pese a la contracción transversal en las ventas entre el 11 y el 13% que se estimaba al cierre del 2020, después de la “brutal” caída del 45 por ciento registrada en abril del año pasado.

Expertos del Observatorio de la Moda Raddar e Inexmoda, un espacio que se dedica al estudio de aspectos específicos de la dinámica de gasto y consumo de los hogares colombianos, sostienen que, aunque la recuperación ya ha sido más rápida que lo esperado, tardará, por lo menos dos años, en regresar a las cifras de 2019.



IMPACTO MUNDIAL



El impacto de la pandemia en la industria de la moda ha sido global. En los primeros nueve meses del año pasado, las grandes empresas internacionales vieron caer su facturación en un 21,8% debido a la pandemia, de acuerdo con un estudio realizado por el centro de investigación del banco Mediobanca, un banco de inversión italiano fundado por Enrico Cuccia en 1946 para ayudar a la reconstrucción industrial de Italia después de la II Guerra Mundial.



Durante ese periodo la industria de la moda en Europa registró también una disminución en ventas del 23,7% mientras que en Asia, excluyendo a Japón, fue de sólo el 10,1% y, aunque las ventas en línea crecieron un 60%, el aumento no compensó la caída de los ingresos globales, de acuerdo con el estudio.



21,8 % fue lo que cayó la facturación del sector de la moda, debido al coronavirus, en los primeros 9 meses del 2020.

Los pronósticos para el cuarto trimestre fueron alentadores y los primeros datos publicados por las empresas del sector apuntaron un crecimiento del 17% en comparación a los tres meses anteriores.



Raddar e Inexmoda prevén un crecimiento de la industria de la moda en Colombia del 4% para el 2021 y pronóstica que también podría cerrar el 2022 con las mismas cifras de 2019, incluyendo el ajuste de la inflación.



Fashion network, un portal de profesionales de la moda, afirma que tradicionalmente la industria en Colombia ha crecido por debajo del IPC, pero que en este año se podría romper ése ciclo. Hay esperanzas, pese a todos los desafíos planteados por la pandemia.



El portal también menciona que cifras oficiales del Banco Mundial prevén un avance de entre el 4% y el 5% en el PIB nacional para 2021 y que “el consumo de moda en el país no cesa” y que si en la primera etapa de la pandemia los textileros optaron por las mascarillas y prendas de bioseguridad, el comercio de la moda pareció regresar después a la normalidad “con un consumo elevado no solo de prendas cómodas, sino también de jeans, zapatillas deportivas, blusas y moda de playa”.



Otro ejemplo de optimismo sobre el panorama de la industria de la moda, pese a la crisis que enfrentamos, lo aportó hace poco el Global Fashion Group, un espacio digital de comercio electrónico de moda que cotiza en la bolsa en mercados emergentes, que anunció haber obtenido “un sólido primer trimestre” al atraer más clientes a sus diversas webs y registrar también la recuperación de sus consumidores habituales, entre otras cosas.



La industria de la moda a nivel global, por lo tanto, no ha caído en el fatalismo impuesto por la pandemia de la covid-19 como en otros sectores y, por eso no se desconfía en una recuperación total del mercado en 2023, según expertos.



