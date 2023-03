Alza de gastos golpea a la salud, pero el sector se mantiene

La pandemia trajo consigo el cierre comercial de algunos países y esto generó efectos directos en la economía mundial, debido al difícil acceso a materia primas para producir. El sector de la salud no fue la excepción y también se vio golpeado por el fenómeno.



Según el Indice de Precios del Productor (IPP) del Dane, la variación anual de los medicamentos con corte a febrero del 2023 fue del 15,36%. De otros artículos farmacéuticos fue del 21,95%.



(Las trabas que está teniendo la reforma a la salud).



Pero este suele ser uno de los sectores protegidos, porque se trata de un derecho fundamental que se debe garantizar. En ese sentido, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se regulan los precios de los medicamentos para “garantizar el acceso al público”.



(Reforma de salud: por ahora, conservadores y la U no se apartan).



Lo anterior, hizo que las farmacéuticas y otros actores del sector tomaran medidas para no bajar tanto su margen de utilidad y no afectar a los usuarios. Aún así, según menciona el Dane, el Índice de Precios del Consumidor (IPC) muestra que la variación mensual a febrero del 2023 fue del 1,26% y la anual fue del 20,38%.



(Minsalud explica las razones del desabastecimiento de medicamentos).



A partir de las cifras, se puede concluir que los usuarios sí vieron un aumento en los precios, pero el golpe de los costos fue más fuerte.



(Por qué implementar una estrategia de bienestar financiero empresarial).



En cuanto a las EPS, los pagos que ellas realizan están definidas por normatividad. Es decir, por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud.



(Supersalud obligará a que las EPS aseguren suministro de medicamentos).



Desde las entidades que venden planes en salud, mencionan que los planes en salud sí han tenido incrementos significativos, por el impacto de los costos, pero se han tenido que ajustar internamente para no generar un impacto tan negativo en los usuarios, como afirma Consuelo Vera, Gerente Comercial de Mercer Marsh Beneficios.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio