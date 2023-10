‘Sector financiero, más inclusivo con las finanzas abiertas’

Clara Escobar Ramos, directora ejecutiva de Afic, la Asociación de Compañías de Financiamiento dice que hay que entrar en la etapa de definición y concretar de cara a las necesidades de los colombianos, los estándares legales, tecnológicos, de seguridad y otras reglas para el desarrollo de los ecosistemas de finanzas abiertas.





¿Cómo ve los desarrollos del open finance, el open banking y el open data?

Con la transformación digital más eficiente habrá menores costos y combina mucho para ofrecer más productos y en alianzas con otros sectores del sistema financiero o sector real y eso hace que fluyan mucho.



Las finanzas abiertas y el open data es mirar otros sectores sobre cómo se comporta un usuario con otros pagos y servicios públicos para poder ofrecer productos que sirvan y por eso el gobierno desde hace años esta comprometido con la competencia para que entren otros actores.



Ya hay un desarrollo con el decreto 1297 de cómo es el manejo de los datos y la seguridad de ellos...

​

Lo que se está esperando es el proyecto de Circular sobre los protocolos y políticas mínimas desde seguridad de datos, física, digital y adecuada interoperabilidad para que esto funcione. Para esto están las API, que son interfaces de comunicación con condiciones de seguridad para los terceros receptores de los datos. Esos ecosistemas van a provocar alianzas virtuosas y facilitará unos estándares mínimos, altos para que los datos no aparezcan en otros lados.



Hay preocupación con la seguridad de los datos...

​

Es una preocupación no solo de las finanzas abiertas sino de los que usamos tecnología, por eso la ciberseguridad siempre es latente y hay que prevenirlo y mitigarlo y la Superfinanciera establece unos estándares tecnológicos y eso se ha venido refinando y haciendo más complejo, pero es un riesgo sobre el que hay que estar atento. En un evento que haremos va a participar la firma Soy Yo, que usa diferentes variables para verificar a la persona. Todo esto es un proceso en el que hay que tener prevención y estar atentos.



¿Cómo está el mercado de las compañías de financiamiento?

​

Veníamos de pandemia y había ahorro y no se gastó. Pero en 2021 y 2022 aumentó el consumo y se adquirieron muchos créditos. La Superfinanciera tomó medidas de prevención cuando eran plazos largos, por ejemplo con los vehículos y fue bueno, pues ya se sabía lo que venía y lo que hemos visto es un deterioro de la cartera, pero con reglas prudenciales y claras hay muy buenas provisiones, incluso mejores que los bancos.



Los créditos tienen una buena garantía. Hay una labor de cobranza cercana y con la inflación y las tasas de interés altas se han presentado dificultades para pagar, pero hay alivios y prórrogas y análisis de la situación de cada uno de los clientes.



¿Cuándo cree que el Banco de la República bajará las tasas?

​

Esperamos que el año entrante. En octubre no. En diciembre tal vez, pues la inflación no ha bajado todo lo que se esperaba, y hay que esperar por los efectos del fenómeno de El Niño, y el Emisor, hasta que no vea esto más anclacado no van a dar el paso.



¿Qué opina de la baja de tasas que han decretado entidades financieras?

​

Ya paró el alza de tasas y además en el sector hay esfuerzos para bajarlas y el interés es que bajen para que los créditos se den pues no hay interés de cobrar altas tasas.



¿Cuáles son los principales créditos que dan las compañías de financiamiento?

​

Somos banca de nicho con crédito de vehículo, libranza pero también para empresarios con entidades como Iris.



¿Ser compañía de financiamiento es un paso previo para ser banco?

​

Las compañías de financiamiento sí tienen una vocación. Somos establecimientos de crédito y sometidos a la regulación prudencial. Es una licencia potente y hay algo importante y es que una compañía de financiamiento es liviana y permite tomar medidas rápidas y ajustarse a los cambios del mercado.



¿Cuántas compañías de financiamiento hay?

​

12 y hay de todo tipo y en todas las regiones. Algunas dan crédito rural, Ualá por ejemplo es billetera y en pagos hay otras como Bold.



¿Qué diferencias tienen las compañías de financiamiento con los bancos?

​

Hacemos de todo en lo pasivo. Lo único que no hacemos es la cuenta corriente, pero hay muchas transacciones que se pueden realizar y la cuenta corriente es un producto muy pequeño. Los pagos se hacen por otras formas.



¿Qué productos se podrán tener?

​

En Colombia hay toda la gama, y con las finanzas abiertas va a ser un disruptor. Tenemos billeteras, tarjetas de crédito y podríamos hacer criptomonedas.



