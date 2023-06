Superfinanciero pide irrigar más crédito hacia las regiones

El superintendente financiero, César Ferrari, les dijo a los banqueros reunidos en la 57 Convención Bancaria, que Colombia debe tener mercados más profundos, baratos e incluyentes, con más crédito en las regiones y a las poblaciones vulnerables, “un reto que es difícil pero no imposible”, según dijo.

Aseguró que si no se logra un desarrollo razonable de dichos mercados no se pude hacer un desarrollo económico como los países asiáticos.

En este sentido, dijo que “necesitamos tasas de ahorro altas y bajar el consumo” y consideró que hay que multiplicar los canales de acceso a las personas para que ahorren alternativas innovadoras de financiamiento.

El Superfinanciero se preguntó si tal vez las normas regulatorias han sido excesivas y aseguró que hay que construir el justo medio en materia regulatoria.

Consideró positivo que haya competencia entre entidades, lo que redunda en mejores condiciones para los clientes.

Dijo que hay que introducir la competencia digital en los mercados financieros y bursátiles y anunció que para ayudar a introducir unas mejores condiciones del mercado se utilizará Inteligencia Artificial y además se seguirá adelante en las diferentes modalidades de los medios digitales.

El funcionario aseguró los microcréditos no pueden seguir siendo apenas el 1,9% de toda la cartera.

Por su parte, Mario Pardo Bayona, presidente del BBVA Colombia y de la junta directiva de Asobancaria, dijo que la única manera en que Colombia podrá vencer la pobreza, la desigualdad y las iniquidades es lograr un mayor crecimiento económico y, en parte, distinto al histórico, más inclusivo, con un enfoque social y regional para que mejore las condiciones de vida de todos los colombianos, un crecimiento que no deje atrás a nadie.

Nueva economía

Pardo dijo que Colombia debe mirar hacia adelante y aprovechar las oportunidades que tiene en todos los sectores productivos, cada uno de los cuales tiene un enorme potencial para aportar a ese objetivo único que debe se un mayor crecimiento sostenido del país.

“Ese mayor crecimiento económico es necesario no solo para aumentar la renta per cápita y reducir la pobreza, es también necesario para reducir las inequidades”, dijo el directivo español al señalar que “propiciar un aumento de la inversión, especialmente la privada, no es un capricho, es una necesidad irrenunciable para alcanzar el crecimiento económico que requerimos para reducir la pobreza y las enormes inequidades en Colombia”.

Para lograr ese crecimiento y asegurar esa mayor inversión privada se requiere construir una nueva economía, pero también de la combinación de al menos cuatro factores como son la paz o estabilidad social, una institucionalidad sustentada en la seguridad jurídica, políticas pro-crecimiento basadas en la libre competencia y centradas en los sectores en los que Colombia pueda desarrollar ventajas comparativas, y un sistema financiero fuerte que pueda financiar dicha inversión.

Por su parte, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, dijo que a pesar del inicio de la disminución de la inflación el costo de vida continúa siendo “inaceptablemente alta”.

El gerente también destacó la autonomía del Emisor, ganada con la Constitución de 1991, con un mandato muy claro de velar por el poder adquisitivo de la moneda. Señaló que “se trata de 100 años construyendo confianza. Por supuesto, ha estado la construcción de confianza en la propia moneda colombiana”.

Villar aseguró que el crecimiento económico del año pasado era insostenible, con un exceso de demanda que se convirtió “en un caldo de cultivo para presiones inflacionarias”.

