El plan de las ‘fintech’ colombianas: llegar a mipymes y a vulnerables

Las circunstancias generadas por la pandemia en el mundo se convirtieron en los detonantes del aceleramiento de la digitalización y con ella el desarrollo de muchos productos en varios sectores, de los que Colombia no fue ajena.



Según cuatro CEOs de compañías de base tecnológica líderes en Colombia, el país está siendo, después de México y de Brasil, el que más está captando inversión extranjera, desarrollo de productos de la industria 'fintech', así como productos relacionados con el sector.



Los presidentes de dichas compañías respondieron un cuestionario con las preguntas que presentamos a continuación.



1. ¿Cuáles fueron los cambios tanto permanentes como transitorios que quedaron en el sector por la pandemia?



2. ¿Qué papel cree que tiene el sector y los empresarios en la recuperación del país?



3. ¿Qué retos encuentra en el escenario postpandemia para el sector y la empresa?



SANTIAGO BOTERO JARAMILLO

Finsocial



1. Nos exigió más dinamismo y rapidez para digitalizar los procesos e innovar en los modelos de negocio y dar soluciones más rápidas, sencillas y ágiles a los clientes. Culminamos el salto digital y nos convertimos en el primer originador no bancario de créditos de libranza 100% digitales en Colombia. El sector 'fintech' creció más del 40% en Colombia, incluso en medio de la crisis.



2. Trabajamos para aportar a la reactivación del país. Protegimos el capital humano, generamos empleo, le apostamos a la inclusión financiera, contribuimos a que Colombia recibiera inversión extranjera y a que la industria sea vista como una de las que más tracción tiene en la región. Debemos apoyar emprendimientos innovadores con alto potencial para robustecer el ecosistema de startups en Colombia.



3. Más que retos veo oportunidades. El recorrido apenas inicia y para seguir avanzando debemos seguir explorando nuevos horizontes, impulsando ideas de negocio transformadoras que rompan con el statu quo. Como líder, el reto es seguir trabajando en comprender la forma de generar valor en el futuro.



TAREK EL SHERIF

Zinobe



1. Utilizamos la capacidad tecnológicas y de analítica avanzada para evaluar el riesgo con un enfoque más flexible para seguir prestando a familias y mipymes. Más colombianos acceden a productos y servicios a través de internet. La aceleración de la transformación digital abre la puerta para que las 'fintech' ofrezcan productos para compañías tradicionales dentro y fuera del sector.



2. Las 'fintech' y la banca tradicional deben impulsar el acceso al crédito con modelos de aprobación más flexibles e incluyentes, que dinamicen la economía tanto de personas como de mipymes y estas necesitan capital de trabajo, así como los trabajadores independientes y las personas con perfiles de crédito percibidos como riesgosos.



3. Más allá de los retos veo oportunidades. Las firmas financieras de base tecnológica deben ofrecer innovaciones con productos financieros de marca blanca, como tarjetas de crédito propias o financiación en puntos de venta.Vemos la oportunidad de hacer productos de crédito digitales para otras compañías lo que se conoce como banking as a service.



ANDRÉS ALBÁN

​Puntored



1. Nos dejó cambios profundos, unos transitorios y otros definitivos. En los permanentes la prestación de los servicios. Los consumidores exploraron nuevos productos en diferentes áreas. Las billeteras digitales que pasan por Puntored crecieron cinco veces y estos clientes se quedarán. Y las 'fintech' van a seguir creciendo de manera exponencial.



2. Los empresarios tienen gran responsabilidad en la recuperación, especialmente en el empleo. Los que están lanzando estos productos necesitan empleo de calidad, de gente que conoce. Gente joven para apoyar la recuperación. También hay que apoyar a los pequeños propietarios y las empresas medianas que se afectaron y ayudarlos a digitalizarse, darles crédito. A los pequeños emprendedores les estamos llevando tecnología, incluso gratuita.



3. Uno de los retos es adaptarnos a esta nueva realidad, las nuevas formas de trabajo, cómo nos reunimos, cómo hacer cosas remotas, sin tantos viajes. Vamos a ver más competencia pues de manera remota se pueden hacer las cosas, incluso con empleados en el exterior y apoyar a la población vulnerable.



CAMILO ZEA

Pronus



1. La digitalización llegó para quedarse y se aceleró pues era para 4 años y se dio en pocos meses. La trasanccionalidad digital, pues como nos encerraron tuvimos que transar y la gente se dio cuenta que no es difícil transar y no les roban el dinero. Creíamos que nos íbamos a quedar en la virtualidad y la presencialidad vuelve con fuerza y eso puede tener impacto en los precios de las oficinas. Muchos sectores conjugarán ambos modelos y eso abre oportunidades para las proptech.



2. Colombia es el segundo mayor receptor de tecnología para diferentes sectores de Latinoamérica después de México pues Brasil es otro mundo. Podemos disputarle a México el ser hub regional aprovechando su desorden político.



3. El mayor desafío son los modelos de financiación. La inversión en capital y en deuda. Vamos a ver volatilidad de la tasa da cambio y la deuda va a ser más costosa. En el tema de capital igual, pues una variabilidad pone temerosos a los inversionistas en caso de traer el dinero. Eso nos va a poner desafíos, pero hay coberturas bancarias y no tendría que ser algo distinto a un desafío.

HOLMAN RODRÍGUEZ

Periodista Portafolio

