Subir las tarifas es inevitable para los hoteleros

Desde que las fronteras se abrieron nuevamente, el sector hotelero ha tenido una notable recuperación con la llegada de más viajeros a sus destinos.

Sin embargo, cuando el sector parecía llegar niveles del año 2019, la inflación, la devaluación, el regreso del IVA del 19 % y las tasas de interés se convirtieron en la nueva pandemia del sector.



En el caso de las grandes cadenas, que sobre todo reciben turistas extranjeros, han podido sopesar estos costos con una subida en sus tarifas ya que su target se lo permite.



“Nuestro producto ya está invertido, por eso podemos ver qué hacer todos los días y cómo se puede vender cada día es una realidad, por eso ajustamos y verificamos los precios de las habitaciones diariamente”, señaló Juan Corvinos, vicepresidente regional de desarrollo de Latinoamérica.



Si bien pueden contar con la facilidad para subir tarifas, a la hora de invertir, los créditos son un gran reto.



“Estamos luchando mucho contra las tasas de interés altas, en Marriott construir un proyecto nuevo desde los diseños veíamos que tomaba un año y medio, y ahora toma por lo menos dos”, dijo Bojan Kumer, vicepresidente regional de desarrollo de Marriott.



Y es que disminuir costos que no es una opción, según Camilo Bolaños, vicepresidente de desarrollo para Latinoamérica de Hyatt, el cinturón ya se apretó lo suficiente y no pueden ajustarlo más.



“No podemos negociar con el buen servicio y los buenos productos como pasó en aquel entonces, no es opcional, así luchamos también con esta situación”, señaló.



Caso contrario ocurre en el segmento local, que al albergar más turistas domésticos, se ha convertido en un reto no trasladar los costos extras a las tarifas.



“Lo que más impacta es el aumento del salario, el incremento en el valor de los alimentos impacta el valor del desayuno el cual esta incluido en la tarifa. El aumento en la energía y servicios públicos”, dijo Paula Morales, directora de Mercadeo de Germán Morales Hoteles.



Esto se suma el impacto del IVA del 19 % que ya muestra una baja en las reservas frente 2022.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio