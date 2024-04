Mayores costos y baja financiación asfixian a la salud

Si bien el sistema de salud colombiano ya está en cuidados intensivos, el retorno hacia la mejora hoy crea un futuro incierto para el sector, sumado al efecto dominó de contagio que tuvo la intervención administrativa de dos de las EPS más importantes, Sanitas y Nueva EPS, así como la solicitud de liquidación voluntaria de Compensar EPS.



A pesar de que la crisis se reflejó por la situación de las Entidades Promotoras en Salud (EPS), y que en días posteriores se podría seguir presentando, actores del sistema aseguran que los problemas financieros, que vienen advirtiendo desde meses y años atrás, en el corto plazo cobrarán la estabilidad de otras EPS, pero además, de millones de pacientes colombianos.



(Vea: Liquidación voluntaria de Compensar: ¿otras EPS podrían seguir ese camino?)

La insuficiencia en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que para este año se fijó en un valor diario de $4.011,3 para el régimen contributivo y de $3.489,1 para el subsidiado y que estaría siendo calculada de manera equivoca desde años atrás, es una de las causas base de la desfinanciación en el sistema.



De acuerdo con Mario Cruz, vicepresidente técnico de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), las EPS hoy acumulan una pérdida por $7,1 billones, a los que se sumaría el déficit de este 2024, que podría estar en cerca de $4 billones.



“También está la decisión del Gobierno de reducir la UPC para financiar en un 5% equipos de salud; destinar $5 billones a otros menesteres distintos de la atención en salud. Al cierre de 2023 el patrimonio agregado de las EPS era de -$5 billones”, le aclaró Cruz a Portafolio.

(Siga leyendo: Superservicios pone la lupa al racionamiento del servicio de agua en Bogotá)

A la par de que el sistema de salud se encuentra desfinanciado por los motivos y decisiones que se han ido tomando por el camino, lo cierto es que este es un problema antiguo que data de tiempo atrás, en donde año tras año los cálculos de la UPC se han venido realizando con proyecciones de inflación muy bajas a las registradas para esos periodos.



Con base en cálculos realizados en los informes anuales del Ministerio de Salud, desde el 2015 la proyección de inflación utilizada en el estudio de suficiencia para la UPC viene presentando déficit frente al IPC calculado por el Dane. Sin embargo, es desde el 2021 cuando los números presentan un mayor desbalance. Por ejemplo, para el reajuste en ese año por parte del Ministerio se estimó un 2,4%, pero la inflación anual fue de 5,62%, es decir que estuvo por encima un poco más de tres puntos porcentuales.



Para el 2022, que es uno de los cálculos más críticos, el IPC utilizado para el estudio del Minsalud se estimó en 3,7%, cuando según el Dane la inflación fue de 13,12%, casi 10 puntos más. Para el 2023 la cartera fijó los precios en 7,1%, mientras que el IPC anual fue de 9,28%. Ahora bien, como se muestra, desde años atrás se ha evidenciado que la UPC en el sistema ha estado desfinanciada, razón por la cual la plata no le alcanza a las entidades para asumir los gastos en salud.

Salud. Archivo EL TIEMPO

(Vea: Arturo Calle Woman busca una 'mamá influencer': así puede inscribirse)

Incluso, de acuerdo con actuario consultado, quien pidió reserva de fuente, el problema real del sistema de salud ha sido que las EPS durante todos estos años no han tenido rentabilidad, razón por la cual no han podido aumentar su patrimonio y de por sí, estarían funcionando a pérdida.



“Por eso se está viendo que las reservas técnicas no son suficientes. Además se está viendo que las EPS no tienen el patrimonio adecuado para la sostenibilidad financiera”, agregó. Otro de los puntos explicados por la fuente analítica es que hoy el Ministerio de Salud está hablando de la situación de las EPS, pero hasta ahora no se ha hablado del aumento de costos en salud, por lo que tampoco se ha medido cuánto están cobrando las IPS respecto a los reajuste de la UPC.



“Nadie se ha preguntado cuál es el costo real de atención en salud que surge de lo que las EPS y las empresas proveedoras de tecnologías, medicamentos, están cobrando. Nadie ha analizado cuál ha sido la rentabilidad y los costos que tienen las clínicas y hospitales en este país”, sostuvo.

(Más noticias: ¿Se puede reformar el sistema de salud en el país por medio de intervenciones a EPS?)

Sistema de salud FOTO: iStock

Por su parte, el director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, Augusto Galán, le manifestó a este medio que según un estudio del Centro de Estudios Económicos (Anif), la estimación del déficit en salud, con corte a noviembre de 2023, ya iba por cerca de los $9,8 billones entre presupuestos máximos y desfinanciación de UPC.



“Eso no tiene en la contabilidad lo que en este año está desfinanciada la UPC del 2024 y los presupuestos máximos que en la misma carta que el Ministerio de Hacienda le remitió a la Comisión Séptima de Senado el 20 de marzo, se está hablando de alrededor de $5,9 billones entre los dos componentes”, señaló.



Otro de los signos de la grave salud financiera del sistema se basa en el costo frente al gasto. De acuerdo con Jaime Arias, exministro de Salud, por cada $100 que debería estar llegando al sistema, las EPS vienen pagando $103 o $104, “que hoy no tienen y lo están haciendo es pagar de su bolsillo”, explicó.

(Siga leyendo: Minsalud hace claridad sobre petición del Ministro sobre revisión de UPC)

Crisis anunciada



A finales de julio de 2023, las EPS más grandes del país, Sanitas, Sura y Compensar, anunciaron el contagio sistémico que se avecinaba para el sector por la insuficiencia de recursos. Por esto, las decisiones políticas tomadas por el Gobierno, como la intervención administrativa de la primera y la solicitud de liquidación voluntaria de la segunda por las fallas financieras persistentes en el sistema, son presagio del efecto dominó que las medidas gubernamentales tienen sobre las Entidades Promotoras de Salud.



De acuerdo con los algunos de los actores consultados, inevitablemente otras de las EPS del país encontrarían un destino igual a las que hoy están en crisis, pues los problemas no son solo internos por reservas técnicas, sino además por el déficit en los recursos para la sostenibilidad financiera de las mismas.



Según lo mencionado por Arias, de las EPS vigentes apenas entre una o dos se salvarían de una intervención, pues sus cifras corresponden a una estabilidad, sin embargo se trataría de entidades pequeñas.

(Vea: Ecopetrol da a conocer su nueva junta directiva: así quedó conformada)

Por eso, a raíz de los problemas de costo vs. gasto, el exministro detalló que “una de las buenas EPS que hay, que todavía está viva, va a perder este año $700.000 millones. Compensar estaría en el mismo camino y Sanitas también. Simplemente desbarataron el sistema”, afirmó.



De igual manera, en pro de no seguir avivando la llama, se espera que el Gobierno reconozca la crisis, para en acto posterior tener un plan que debe contener un conjunto de decisiones, con nuevos recursos y que se implemente de manera pronta.



Dicho esto, Augusto Galán detalló que una declarar una emergencia económica no sería una solución viable, pues “no hay un hecho sobreviniente que determine la declaratoria de una emergencia. Esto ha sido algo que se ha venido advirtiendo desde hace varios meses, desde hace más de un año”.

En la misma línea, Mario Cruz, vicepresidente técnico de Acemi, explicó que estos son mecanismos excepcionales de rango constitucional, que en el caso puntual que viene atravesando el sistema de salud, no se amerita.



“Esto se trata de una situación sobre la cual existe un diagnóstico y unas señales muy claras desde hace varios años, pero que se agudizó después de la pandemia. Por tanto la figura no procedería en este caso”, apuntó.

(Siga leyendo: Mediante IA, China avivaría división en EE. UU. y otros países, según Microsoft)

Salud iStock

Por eso, el exministro Galán reiteró que lo que necesita hoy en día el sistema es darle prioridad a la solución de la desfinanciación estructural, orientando al sistema de salud a unos objetivos claros y precisos que se aborden de manera consensuada entre actores.



“Se debe mejorar la oportunidad en el acceso a la prestación de los servicios; mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud y cerrar la brecha de la inequidad entre las zonas urbanas y las zonas rurales”, concluyó.

Beneficio a proveedores

Según fuentes cercanas a Portafolio, los anuncios de liquidación de EPS podrían resultar muy beneficioso para los acreedores, a pesar de la crisis generalizada en el sistema. Portafolio conoció que una vez se liquida una EPS el plan de pago para los prestadores de servicios se hace completo, mientras que con una intervención administrativa se da hasta lo que alcance el patrimonio. “Los bueno es que si se liquida una EPS, se asegura el pago total”, argumentaron.



Diana K. Rodríguez T.

Periodista de Portafolio