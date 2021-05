¿Qué están pidiendo sectores económicos con la reactivación en Bogotá?

El lunes 24 de mayo en la noche, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la reactivación económica de todos los sectores de la ciudad.



La fecha estipulada para comenzar esa reapertura fue fijada para el próximo martes 8 de junio.



"La gente necesita trabajar para poder salir adelante", dijo López, quien también anuncio inversiones para programas de educación, empleo joven y renta básica para familias que cayeron en pobreza extrema.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Ante el anuncio de la reactivación, varios fueron los sectores que se pronunciaron al respecto.



Desde la Federación Nacional de Comerciantes, seccional Bogotá – Cundinamarca, vieron el anuncio con mucha esperanza.



“Era lo que estábamos esperando, más con la situación compleja como la que estamos viviendo. Esto va a permitir generar empleo, recuperar contratos suspendidos, reactivarnos”, manifestó Juan Esteban Orrego, director Ejecutivo de Fenalco Bogotá – Cundinamarca.



Eso sí, Orrego pidió poner fin a los bloqueos y las marchas del paro nacional para “volver a reactivar el tejido empresarial tan debilitado y así agregar valor y aportar a una mejor calidad de vida”.



Asobares Colombia, que representa a “establecimientos que expenden bebidas alcohólicas y brindan entretenimiento nocturno”, pidió que se garantice una reactivación “segura, responsables, pero, sobre todo, sostenible y rentable”.

Los sectores pidieron levantar el paro para que la reactivación fue mucho más fluida.

“Solicitamos cumplimiento de los anuncios en la fecha citada (8 de junio), ya que el sector no aguanta más cierres y restricciones”, agregó Asobares.



También solicitó que se aseguren condiciones “dignas y equitativas”, para no cruzarse en días y horarios con usuarios de otras actividades económicas, “en virtud de igualdad de condiciones”.



“Pedimos que no se impongan requisitos de bioseguridad diferentes a los ya establecidos”, cerró Asobares, que se mostró crítico frente a las medidas que se enfocaron en la noche y el fin de semana y que “no han resuelto los problemas de salud”.

Solo el 2020 en Bogotá, cerca de 8.5000 establecimientos cancelaron su registro mercantil y se perdieron 106.000 empleos directos e indirectos COMPARTIR EN TWITTER

Desde la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) se mostraron dispuestos a dar una mano importante para la reactivación.



“La industria gastronómica es uno de los aliados más fuertes para la recuperación de empleo. Hasta ahora hemos cumplido con todas las medidas impuestas y podemos ayudar a la reactivación, accediendo a buenos horarios de trabajo”, dijo Guillermo Henrique Gómez París, presidente Acodrés.



No obstante, Gómez París fue enfático en pedir, también, que se dé una mano para levantar bloqueos y ponerle fin al paro nacional.



“Si no se levanten los bloqueos que no dejan llegar los alimentos para preparar comidas y bebidas para los clientes, se afectarán miles de trabajadores, especialmente jóvenes que dependen de nuestra industria”, finalizó.



