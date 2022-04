Seguros, gasolina y peajes disparan costos de las flotas

En el país distintos factores están afectado el costo de algunos bienes y servicios. La inflación, el precio del combustible y la baja accesibilidad a algunos insumos, han generado que algunas empresas se hayan tenido que ajustar el cinturón y sacrificar una parte del margen de ganancias.



En el caso del sector de transporte de pasajeros, por primera vez en más de siete años se presentó un alza en gastos de operación (variación trimestral) por encima del 5%, pues según el Dane, en el primer trimestre de 2022 el Índice de Costos de Transporte Intermunicipal aumentó 5,01%, en comparación con el último trimestre del año 2021.

La cifra más alta registrada hasta entonces, era un alza del 3,73%, la cual se evidenció durante los primeros tres meses de 2017.



Entre los costos que más han afectado al bolsillo de los empresarios se encuentran los costos fijos. Estos comprenden los gastos en parqueaderos, seguros, costos del vehículo, impuestos y mano de obra. Este rubro, según cifras del Dane, alcanzó un alza del 8,15% en comparación con el último trimestre de 2021 y comprende el 31% de los gastos operativos de las empresas de transporte intermunicipal de personas.



Seguido de esta categoría está el incremento en peajes y el uso de terminales que alcanzó un incremento del 5,6% para este periodo de tiempo, el cual afectó al 20% de los costos operativos de la compañía.



En el caso de los insumos, grupo que comprende a filtros, lubricantes y llantas tuvo un crecimiento del 5,16% en comparación trimestral.



Entre clases de costos, la cabeza de lista es la variación en la categoría de seguros de vehículos con un 10,6%, seguido por el valor de la mano de obra, que se incrementó 9,3%.



MIRADA DEL SECTOR



Al respecto, las empresas de transporte han mostrado su preocupación por el alza en los suministros para operar, pues al no subir los costos para ser más competitivos están perdiendo un margen de utilidad.



“Ha sido muy difícil, para nosotros no es fácil trasladar el costo a los usuarios, lo que hemos buscado es hacer eficiente los recursos para darle manejo a la situación. Pero por ejemplo lo repuestos han tenido un incremento impresionante por la escasez que hay, esta se debe a que el transporte marítimo se ha encarecido demasiado y los tiempos se han reducido, no hay despacho y se aprovechan de eso”, recalcó a Portafolio Javier Jaramillo, gerente de Expreso Palmira.



Así mismo, el empresario señaló el impacto que ha tenido, sobre todo, el precio de algunos repuestos, “que incluso se han podido duplicar” . En el caso de las llantas han subido varias veces de precio y afectan las utilidades de la empresa. “Las solas llantas han tenido dos alzas, una del 15% y después del 7%, es decir, han subido el 22% y están anunciando un alza de 10%más para el meses siguiente, es preocupante”, indicó.



Jose Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) recalcó que si bien hay costos que suben todos los inicios de año, hay preocupaciones por el alza que se viene presentando.

“Los costos fijos han aumentado en el primer trimestre, algunos son salarios, costos administrativos, arriendos, revisiones y pólizas de seguros. Estos costos impulsan el índice que tiene que ver con el transporte de pasajero. Pero, este año realmente nos preocupa es un alza en el precio del combustible lo cual va a afectar gravemente el segundo y tercer trimestre el índice de precios”, señaló.



A razón de lo anterior, las empresas han tenido que ajustarse para no incrementar el precio del servicio de transporte.



“Lo que se esta haciendo por parte de las empresas es una racionalización, aprovechando que se puede enviar hasta un 100% de utilización vehicular hasta este momento con el fin de mitigar esos cotos”, señaló el líder gremial.



De esta manera, el sector no solo invita a utilizar el servicio de manera formal y en puntos especializados, ya que debido al alza puede verse más informalidad, además llama al turismo y evitar incremento en el costo del servicio.



“La eficiencia que tiene el sector esta encaminada de aumentar la ocupación vehicular para no tener un efecto directo en la tarifa del usuario”, concluyó Rodríguez.



PAULA ANDREA GALEANO

PORTAFOLIO