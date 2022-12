Semana clave para el rumbo del dólar y las tasas de interés

En el último mes el dólar ha bajado $245, es decir que el peso se ha revaluado el 5% en ese lapso, sin embargo, esta semana se conocerán cifras que podrían acentuar de nuevo la caída, como ha sucedido con otras monedas latinoamericanas, o volver a llevar la divisa a los $5.000.

Dichos supuestos estarán influidos por varios hechos: mañana martes se conocerá la cifra de inflación en Estados Unidos y un día después la Reserva Federal realizará su última reunión del año y como el consenso lo dice, subiría 50 puntos básicos su tasa de interés.



El 15, es decir el jueves, el Banco Central Europeo también tiene prevista decisión de política monetaria, con un posible aumento de 50 puntos básicos. Y el 16 el Banco de la República realizará la que muchos consideran, será un alza de 100 puntos básicos para cerrar el año en 12%.



Analistas dicen que si la FED se ve obligada a seguir aumentando de manera dinámica la tasa de interés el dólar podría volver a registrar alzas, pero si hay señales de que la inflación cede el cierre del año para el dólar seguirá calmado e incluso podría seguir bajando sobre los $4.700 e incluso por debajo de ese nivel.



Para Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores “el dólar estructuralmente se debería debilitar con una recesión mundial en 2023 para permitir un poco de apoyo a la economía”.

Consideró que si la inflación en EE. UU. “es fuerte veremos nuevos incrementos en la tasa de interés en ese país y podría llegar al 5%, lo que le daría mas volatilidad y fuerza al dólar antes de comenzar la recesión”. Dijo que se podría esperar una tasa de cambio “con un rango de volatilidad amplio pues esperamos que vuelva a $4.650 pero también nos llevaría incluso hasta $5.050, pero ojalá eso no ocurra”, dijo.



Aseguró que con la alta inflación que se registró en noviembre en Colombia (0,77 % en el mes y 12,53 % en términos anuales) “se van a necesitar otros 100 puntos básicos de alza en la tasa del Banco de la República”.



José Ignacio López, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explicó que “los argumentos para un aumento de 100 puntos son claros pues la inflación sigue con una inercia importante, además hay síntomas de desaceleración”.



En ese sentido, dijo con respecto al dólar que “los mercados están expectantes pues se espera un alza de 50 puntos de la Fed pero puede haber volatilidad con el mensaje que se de y pensamos que el discurso será fuerte o hawkish y con mayor presión al peso hacia el fin de año”.



Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión de Alianza Valores indicó que la caída del dólar se viene dando desde finales de septiembre en el mundo y en Colombia, “tras el cambio en los mensajes por parte del Gobierno, la divisa dejó de subir, pero no ha caído todo lo que las demás monedas lo han hecho”. También señaló que un aumento esperado en las tasas en Colombia es de 100 puntos básicos y más después de que “el gerente del Banco de la República reconoció que se sobreestimuló la economía y por eso está cambiando el discurso”.



Por su parte, Arnoldo Casas, director de inversiones de Credicorp Capital dijo el cierre de año no debería tener muchas sorpresas, pero la FED le a va a dar color al mercado sobre si vienen más subidas de tasas.



Señaló que los mercados estarán pendientes de la reforma pensional en 2023 y advirtió que las inflaciones anualizadas del primer trimestre estarán superando el 13%.

PORTAFOLIO