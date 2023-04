Alzas están limitando el tipo de pescado a consumir en la Semana Santa

Como todos los años, para la Semana Santa se espera un importante repunte en el consumo de pescado, que en esta ocasión toma a los colombianos en la cresta de un ciclo inflacionario que aún no termina.



Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se estima que este año el consumo de la proteína estará por el borde de 28.000 y 30.000 toneladas. La cartera asegura que se busca impulsar aumentar el nivel de consumo per cápita de la proteína, que viene en ascenso en los últimos años, pasando de 8,8 kilogramos en 2020 a 9,6 kilogramos en 2022.



Lo anterior, indica el Ministerio, se debe principalmente al crecimiento del sector pesquero y de la acuicultura, “así como a las nuevas dinámicas de consumo saludable, las cuales se convierten en una oportunidad para las carnes blancas”, asegura la cartera.



Sin embargo, la producción y el comercio de este cárnico se han visto afectados por la alta inflación y la volatilidad del dólar. De acuerdo con Cesar Pinzón, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Acuicultores (Fedecua), el mayor efecto de la inflación y devaluación ha sido en el margen de ganancia del negocio, que está en el límite.



Explica que el comportamiento de compra para esta Semana Santa no va a ser como en años anteriores, en los que predominaba la obtención por gusto, es decir, por el tipo de pescado que quería consumir, sino que esta vez el factor determinante es el precio.

“Este año puede primar el valor del pescado, podremos tener un repunte en la compra de pescados locales, frente a los importados por las condiciones financieras actuales, que no están muy buenas y eso va a impactar en la compra del tipo, más no del pescado como tal”, manifestó.



En el caso de Bogotá, cifras de la central mayorista Corabastos, muestran un repunte promedio en precios del 11,6% tomando en cuenta seis tipos de pescado (bagre, mojarra, nicuro, seco, cachama y salmón. De estos, el nicuro registra el mayor aumento, de 18,6% anual, al tener hoy un valor de $6.500 la libra.



En el caso del bagre, el aumento anual es de 14,3% (libra a $16.000); en la mojarra de 12,1% (libra a $6.500 y en salmón cada libra en esta central mayorista está en $29.000, para un aumento de 11,5% con respecto a la Semana Santa del año pasado. Llevando la mirada hacia las dinámicas de consumo, un estudio realizado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) estimó que el 58% de compras se dan en Bogotá, mientras que el 16% en Medellín. Igualmente, un 14% se situó en Cali, por encima del 5% en Barranquilla, similar a Bucaramanga con 4% y Cartagena con el 3%.

Local vs. importado

Según el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (Sepec), la producción pesquera nacional estimada de enero a noviembre de 2022 fue 99.609 toneladas discriminadas en 54.020 toneladas de pesca artesanal (54%) y 45.588 toneladas correspondientes a la pesca industrial (46%).



La producción nacional a diciembre de 2022 en acuicultura fue de 204.226 toneladas, siendo las principales especies producidas tilapia roja y nilotica en un 58%, cachamas un 20% y trucha un 16%.



Según Pinzón, los altos costos de materias primas para alimentos, afectaron la producción del pescado en el país. Sin embargo, los porcentajes por tipo fueron pesca marina con 21,9%, continental con 13,9% y acuicultura con 64,14%.



En materia de importaciones la cartera de agricultura asegura que para el 2022 la entrada de pescado al país fue de 390.759 toneladas, siendo un 115,6% más que las 181.218 toneladas registradas en el 2021.

Las principales especies importadas, son el atún, proveniente de Ecuador, basa, que es traído de Vietnam y China, salmón de Chile y camarón de Ecuador.



Según el Ministerio, llevando la mirada hacia los costos de producción, especialmente, los de pesca continental, el impacto se ha reflejado en el costo elevado del combustible que requieren los motores de las embarcaciones con los cuales se desarrolla la actividad.



Las zonas productoras

Según el Ministerio de Agricultura, los departamentos productores en materia de piscicultura son Huila, con una 39% de la producción, seguido de Meta con un 11%.

Igualmente están Nariño con el 10% de los peces producidos y Tolima con un 9%. Cundinamarca, Boyacá y Córdoba participan con el 5% de la producción cada uno y Antioquia cierra con un 4%. En camarón, Bolívar ocupa el porcentaje mayoritario con el 89%.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio