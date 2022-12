'Indignante que nuestro salario llegue a 38 millones': congresista

El 5 de diciembre de 2022, el Gobierno expidió el decreto en el que se le sube el salario a los congresistas de Colombia. Según se lee en el documento firmado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el aumento será del 7,26 %, por lo que el salario de los legisladores llega a 38 millones de pesos.



(Vea: Nuevo aumento salarial para los congresistas colombianos: esto ganarán).

El senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, mencionó que es indignante que el sueldo que reciben él y sus colegas llegue a ese monto, mientras muchos de los colombianos en el país ganan un millón de pesos.

"Indignante que nuestro salario llegue a $38 millones mientras la mayoría de colombianos ganan 1 millón o menos. He presentado 4 proyectos de ley para rebajar el salario de los congresistas y no ha sido posible. Queda un proyecto vivo. Solo la presión ciudadana puede hacerlo ley", se lee en un trino que publicó el congresista.



Esta iniciativa ha sido promovida en el Congreso, pero no ha pasado porque no ha habido voluntad política. Además, se menciona que si "fueron elegidos con un sueldo específico, es inconstitucional bajarles ese sueldo".



(Vea: ¿Vuelve día sin IVA? Avanza iniciativa en el Congreso para revivirlo).



En el artículo 187 de la Constitución se establece el aumento anual en el salario de los congresistas.

Indignante que nuestro salario llegue a $38 millones mientras la mayoría de colombianos ganan 1 millón o menos.

He presentado 4 Proyectos de ley para rebajar el salario de los Congresistas y no ha sido posible. Queda un proyecto vivo. Solo la presión ciudadana puede hacerlo Ley. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 7, 2022

Una de las iniciativas que lidera Bolívar gira en torno a que la aplicación de la reducción sea para 2026, para que los legisladores no se declaren impedidos para votar el proyecto, sobre el que, insiste, se debe ejercer presión social.



(Vea: Mayorías del Congreso hundieron moción de censura contra Minminas).



Por otra parte, está el salario mínimo, que es el que gana la mayoría de los colombianos en el país y que está en un millón de pesos. Se espera que para 2023 quede, según el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, entre 1'110.000 y 1'150.000 pesos. En un contexto en el que la inflación alcanzó el 12,53 %.



(Vea: Campesinos, cerca de ser reconocidos sujetos especiales de protección).



EL TIEMPO - POLÍTICA