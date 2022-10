Los motivos de quienes no bajaron tarifas de servicio de energía

La semana pasada, el Ministerio de Minas y Energía informó que 82 empresas del sector eléctrico anunciaron que se adherían de forma voluntaria al Pacto por la Justicia Tarifaria. Se trata de una de las medidas promovidas por la cartera de Energía con el fin de impactar de forma positiva el precio de la electricidad, que a septiembre ha subido 27% en comparación con el año anterior, según información del Dane.



De acuerdo con el reporte de Minenergía, se renegociaron 952 contratos entre generadores y comercializadores. Las tres compañías más grandes en términos de generación, por ejemplo, se sumaron: Enel, EPM e Isagen. Así como comercializadoras que tienen regiones con algunas de las alzas más importantes: Air-e, Afinia, Celsia, CEO, entre otras.



No obstante, hay algunas que no lo hicieron. El reporte entregado por el Ministerio muestra que de las generadoras térmicas, 3 se sumaron (Termoyopal, Gecelca y Gensa), de las 14 que hay en el país, agremiadas en Andeg.



Al respecto, Alejandro Castañeda, presidente del gremio, explicó que esas 3 compañías pudieron ofrecer descuentos entre 5% y 8% en los precios de la energía que vendían, además de hacer los cambios en el indexador para las ventas futuras. Aclaró que otras 3, por temas de costos de insumos, no pudieron ofrecer esta opción. Sin embargo destacó que sí generaron cambios a futuro para el indexador y usar el que tenga menor valor.



Dentro de las razones que explican que no hayan podido ofrecer los descuentos, Castañeda señaló que las térmicas a carbón están viendo alzas importantes, dado que ahora la tonelada de carbón se compra por encima de $700.000 cuando hace un año esa cantidad se compraba sobre $160.000. En el caso de las que funcionan con gas, el líder explicó que este es un energético que se transa con precios internacionales y en dólares, por lo que la TRM alta les está afectando sus costos de operación.



Las ocho empresas restantes no venden energía por contrato, sino por bolsa, aseguró. Por esto no se sumaron, dado que la energía no está indexada.



Dentro de las compañías que se sumaron está Termoyopal, que de acuerdo con su gerente, Luis Alberto Páez, “tiene un compromiso social ineludible con las necesidades de los usuarios de energía eléctrica a nivel nacional y más especialmente con los de la costa Caribe”.



Dentro de las generadoras que usan fuentes como hídricas o no convencionales se encuentran LaReif, Genersa, RefoEnergy, Enerfín, EDF, EDP Renewables, entre otras, de acuerdo con un sondeo realizado por Portafolio.



Al respecto, Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, expresó que “las generadoras fuimos las primeras en presentar medidas reales y nos acomodamos a un cronograma que nos propuso la ministra”.



Señaló que el balance general del gremio es casi la totalidad de las generadoras se había sumado al pacto, tanto con respecto al precio de venta de la energía como los indexadores que se van a aplicar hacia el futuro. De esta forma son 8 las empresas generadoras agremiadas en Acolgen que se sumaron al pacto de forma voluntaria.



Sin embargo, Gutiérrez destacó que se mantiene una preocupación “no queremos que los beneficios que se están ofreciendo desde la generación queden atrapados en la cadena y que no le lleguen al usuario final”. Por esto la líder llamó a que el Ministerio, así como la Superintendencia de Servicios Públicos hagan un seguimiento a cómo se están dando las disminuciones.



Andesco estima que las reducciones de las facturas de energía en los usuarios será de entre 4% y 8% entre noviembre y diciembre.

Trabajo por la Costa Caribe

Si bien en todo el territorio nacional está subiendo el precio de la electricidad, en la costa Caribe es donde lo ha hecho con más fuerza.



Dentro de los motivos se encuentra que los componentes de restricciones y pérdidas (robo) se suman a los incrementos en costo de la generación. Por eso las empresas generadoras han hecho esfuerzos especiales para reducir los precios en esa zona. Isagen, por ejemplo, anunció medidas focalizadas para Air-e y Afinia, como congelar las tarifas de contratos y descuentos comerciales por lo que resta del año.

