Servicios públicos impactaron el IPC por indexación en tarifas

Durante el mes de junio los precios de la canasta básica de los colombianos continuaron al alza, y según reportó esta semana el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el índice de precios al consumidor (IPC) mostró un aumento de 0,51% en el sexto mes del año.



A diferencia de los últimos meses, en que la categoría de los alimentos ha sido la que mayor peso ha puesto sobre las cuentas de los hogares, los arriendos y servicios públicos pasaron a ser el rubro con un mayor impacto en la inflación en esta oportunidad, al aportar 0,17 puntos porcentuales (pps), o 17 puntos básicos, a la variación total del mes. Estos presentaron un aumento de 0,54% en junio.



(Inflación en junio llegó a 9,67%, el dato más alto en 22 años).



“Es la primera vez en los últimos doce meses que los arriendos y servicios públicos explican los mayores puntos de contribución, desbancando a los alimentos y bebidas no alcohólicas, esto significa una moderación en la inflación de alimentos, pero también una inercia muy importante en los servicios públicos domiciliarios por sus procesos de indexación que tienen las fórmulas reguladas de los servicios públicos”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



Los alimentos y bebidas no alcohólicas, por el contrario, aportaron 0,12 pps a la variación mensual, pese a que su incremento fue de 0,65% en el mes.



('Todo está caro': los alimentos que subieron la inflación en junio).



Ahora bien, si se revisan las cifras de la inflación anual, que llegó a 9,67% en junio y con la que se comparan los precios con los de hace un año, los alimentos permanecen como la categoría con mayor impacto, con un aporte de 3,98 pps y un aumento en su IPC de 23,65%. Los servicios le siguen, con un peso de 1,92 pps en la inflación anual y un incremento de 5.88% en los últimos doce meses.



Este cambio de tendencia entre las categorías, según el Dane, tiene que ver en buena parte con la normalización de los precios de algunos productos agrícolas fundamentales en la dieta colombiana, mientras que en los servicios se mantienen las presiones al alza.



Esto ha sucedido con la papa y los plátanos en los últimos dos meses, y más reciente con el tomate y la cebolla. Pero a pesar de ello, el director del Dane también destacó que hay cinco alimentos básicos que siguen presionando especialmente la inflación, que son la carne, el pollo, la leche, el arroz, y el azúcar, que aportaron 0,17 pps a la inflación total.

Servicios públicos



Durante el mes de junio, por ejemplo, el servicio de electricidad registró un aumento de 1,78%, y el de gas subió 2.35%. Así mismo, el suministro de agua incrementó sus precios en 1,14%, la recogida de basuras en 2,1% y el alcantarillado 0,83%. Frente a los precios de junio de 2021, lo que más ha subido en este grupo es la electricidad, con una inflación de 19,63%, la del gas está en 14,03%, mientras que el servicio de alcantarillado ha visto alzas de 9,13% y el suministro de agua de 11,91%.



Desde Andesco, el gremio que agrupa a las empresas de servicios públicos en el país, su presidente Camilo Sánchez Ortega señaló como “se han incrementado los valores debido fundamentalmente a que durante toda la pandemia se mantuvieron congelados, por ejemplo, el precio del kilovatio y el precio del metro cúbico de agua. Es por eso que hasta ahora se están volviendo a poner al día estos procesos”.



Sánchez destacó como en el mundo se están viendo incrementos en la parte energética para todos los países y Colombia no es la excepción, y que también “en algunos sectores del país los cobros son más altos pero esto también se debe a que se están realizando inversiones gigantescas que requieren hacerse, como es el caso de Electricaribe, y esto se tiene que trasladar a la tarifa porque llevábamos más de diez años rezagados en el proceso”.



PRECIOS SIGUEN AL ALZA



Para algunos expertos, estos son síntomas de una inflación que continuará alta durante el segundo semestre, y que por ello, el coste de vida de los hogares es más alto.

“En general lo que estamos viendo es que los precios que continúan subiendo de manera importante son esos precios que ya no tienen que ver con los alimentos y eso puede hacer que la inflación se mantenga alta durante un tiempo prolongado. De hecho, si le quitamos a la inflación total el efecto de los alimentos, la inflación continúa subiendo y ya supera más del 6.5%”, dijo Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.



Olarte destaca además que la gasolina va a comenzar a subir y eso puede ayudar a tener una inflación más alta.



Así mismo, desde el centro de estudios económicos Anif, se destacó como, el alza en las tarifas de servicios públicos, “que responde a la indexación de los contratos, va a ejercer presiones adicionales en el bolsillo de todos los colombianos, y en particular de los más vulnerables”.



Por su parte, Laura Peña, economista de BBVA Research para Colombia, destacó que “los bienes y servicios regulados mostraron una aceleración de 110 básicos en la variación anual, alcanzando una inflación del 10,3% en comparación con el mismo mes del año anterior y reflejado una alta contribución de divisiones como la de alojamiento, agua, electricidad y gas”.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO