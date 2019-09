Servicios virtuales de Bancolombia estarán restringidos este domingo

Bancolombia informó que entre las 2:00 a.m. y las 5:00 a.m. de este domingo 8 de septiembre la Sucursal Virtual Personas, la App Personas y PSE estarán en mantenimiento y no será posible usarlas durante este tiempo.



Tenga en cuenta que estas pruebas son parte del mantenimiento preventivo de los canales del banco y bajo ningún motivo se les solicitará a los clientes datos personales o financieros.



La entidad manifestó que pone a disposición sus demás canales, cajeros electrónicos, corresponsales bancarios, Nequi, pagos con tarjeta de crédito y débito y la Sucursal Telefónica, que sí funcionarán sin restricciones.