Piqué le 'respondió' otra vez a Shakira y anunció plan con Twingo

El cruce de mensajes entre Shakira y Gerard Piqué no para. La canción de la barranquillera con Bizarrap, como parte de las ‘BZRP Music Sessions’, no solo significó un duro ataque a su expareja, sino que le representó importantes logros en la industria de la música con tan solo horas de ser estrenada.



‘BZRP Music Session #53’ alcanzó más de 50 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube, convirtiéndose así como el vídeo musical latino con más reproducciones en sus primeras 24 horas. Desbancaron a Luis Fonsi con su éxito ‘Despacito’.



Y Spotify tampoco lo dejaron atrás: la artista colombiana y el productor argentino se ubicaron en la primera posición del ‘Top 50 Global’, es decir, es la canción más escuchada en el mundo gracias a los más de 14 millones de reproducciones que obtuvo en 24 horas.

Bizarrap y Shakira, Music Sessions #53. Bizarrap

Twingo se une a Piqué

Piqué, por su parte, apareció en un ‘streaming’ de la plataforma Twitch para continuar promocionando su Kings League, una competencia de fútbol 7 que creó con el 'streamer' Ibai Llanos.



Mientras hablaba del certamen que organiza, el español no desaprovechó la oportunidad para devolverle ‘los dardos’ a su ex y madre de sus dos hijos. En un instante, miró su muñeca y destacó que llevaba puesto un reloj Casio.



“Por cierto, Casio nos ha dado estos relojes. Hemos llegado a un acuerdo con Casio, la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio”, dijo.



A esto, sus demás compañeros reaccionaron con asombro y pusieron en duda la veracidad de lo que estaba diciendo. “No, no, es en serio. Aquí tengo un Casio para Ibai. Tenemos para todos. Este reloj es para toda la vida, ¿eh?”, señaló haciendo alusión directa a un verso de la nueva canción de Shakira.

Y las referencias de Piqué a su ex no pararon ahí. Nombró al carro Twingo para anunciar un curioso plan que estaba cocinando con el fabricante Renault para su competencia Kings League.



“He cerrado un acuerdo con Renault para que el domingo (este 15 de enero) vaya con un Twingo y con el payaso al lado. ¿No puedo cerrar acuerdos personales y llegar como quiero?”, mencionó.

A GERARD PIQUÉ SE LA SUDA COMPLETAMENTE...



PRIMERO EL CASIO Y AHORA EL TWINGO PARA EL DOMINGO JAJAJAJA pic.twitter.com/prii9hpiV9 — Mateu Alemany Font (@MPadremanyFont) January 13, 2023

Aunque no entregó más detalles, parece que dijo en serio que aparecerá manejando el vehículo tras ponerse un Casio en su muñeca.

