Shakira y Piqué: ¿quién de los dos factura y gana más dinero?

La famosa cantante colombiana Shakira es tendencia mundial en redes sociales por su reciente sencillo musical 'BZRP Music Sessions #53' junto al productor Bizarrap. Y es que la canción retrata varias indirectas de la barranquillera a su expareja, el ex jugador de fútbol Gerard Piqué, y a la nueva pareja del español, Clara Chía.



Una de las frases que más ha tenido repercusión de la canción es una que dice: 'Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', pues hace referencia al empoderamiento femenino.



A partir de esta, además, han sido muchos, sobre todo en redes sociales, quienes han hablado de quién de los dos, Shakira y Piqué, tiene más dinero.



Entonces, ¿quién factura más? Le contamos.

Patrimonio conjunto

Tras 12 años de relación, Shakira y Gerard Piqué dejaron un patrimonio conjunto cercano a los 700 millones de euros, según Celebrity Net Worth.



Esto sin contar los predios que tenían: una casa en la exclusiva zona de Esplugues de Llobrega, de 3.800 metros cuadrados y por la que pagaron cerca de 4,5 millones de euros, y otra casa, en el barrio de Pedralbes, muy cerca del estadio Camp Nou, por la que pagaron 5 millones de euros. Ambas ubicadas en la ciudad española de Barcelona.



Fortuna de Shakira

La colombiana es una de las artistas más reconocidas en el mundo y ha logrado posicionarse como un icono internacional de la música latina.



En su carrera de más de 30 años ha adquirido importantes reconocimientos como 12 Latin Grammy, un Grammy Latino a persona del año, 7 Billboard Music Award y 41 Latin Billboard Music Awards.



Pero además de su éxito en el mundo musical, Shakira también ha consolidado otros proyectos. Entre ellos, la Fundación Pies Descalzos, creada en 1997 y que apoya a más de 1.000.000 de niños que no tienen acceso a educación en Colombia.



Según indica Celebrity Net Worth, Shakira, una de las cantantes de mayor éxito de los últimos tiempos con más de 125 millones de discos vendidos, tiene una fortuna de US$300 millones.



Y antes de iniciar su relación con el futbolista, la colombiana contaba con varias propiedades, entre ellas una en la isla de Bahamas (valorada en 1,1 millones de euros) y una mansión en Miami que intentó vender sin éxito hace unos años por US$14 millones.

Fortuna de Piqué

Piqué, por su parte, según el Registro Mercantil de Madrid, en el que se inscriben los empresarios y sociedades comerciales, posee 14 cargos directivos en 11 empresas diferentes en la actualidad y, según datos del portal Celebrity Net Worth, acumuló un patrimonio neto que asciende a los USD 80 millones.



En 2017, constituyó Kosmos Holding, una empresa fundada y presidida por el propio futbolista, con la ha comprado dos clubes de fútbol, y tiene a cargo la gestión de la Copa Davis y la celebración de la Supercopa de España en Arabia, motivo por el que se le ha relacionado en un caso de pago de comisiones.



Actualmente, está enfocado en la King's League, un torneo de fútbol 7 que creó junto al 'streamer' Ibai Llanos y que funciona con reglas alocadas.



