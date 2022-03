Sin restricciones se disparó la demanda de servicios médicos

El impacto del covid-19 en el sector salud está lejos de acabarse. Si bien, las EPS, IPS y demás actores de este segmento han ampliado su capacidad de atención, específicamente para esta enfermedad, aún quedan muchos retos en materia de diagnóstico y atención a otros síndromes y dolencias. Así lo señaló, Juan Carlos Giraldo, director General de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, quien agrega que la demanda por otros padecimientos podrían aumentar.



En ese sentido, Giraldo explica que este fenómeno de estallido de más enfermedades se debe a la limitación de los servicios médicos que pasaron a un segundo plano en pandemia. “La última oleada de una pandemia es la combinación de todo lo que no se hizo, y la aparición de muchas más enfermedades”, señaló.



Así las cosas, el director de ACHC indicó que durante la pandemia, el 78% de las redes hospitalarias más grandes del país tenían una restricción para acceder a servicios médicos no urgentes, como citas de diagnósticos o ciertos exámenes, por priorizar solo la emergencia sanitaria.



Esta situación que Giraldo explica se mantuvo también durante 2021, continuando con un represamiento en 74% de hospitales y clínicas. Solo 26% de estas entidades afirmó no tener ninguna limitación para al acceso no covid.



La espera prolongada para estos servicios también produjo un efecto en el diagnostico oportuno de casos de cáncer, que ahora podrían estar arrojando cifras con un rezago por aquellas personas que no accedieron a sus citas y a los controles médicos pertinentes.



Ahora, de acuerdo con la ACHC, ya se podría hablar de que la red hospitalaria en un 90% tiene abiertos todos sus servicios. “Esto dio la vuelta y se convirtió en el reinicio de actividades, lo que quiere decir que nuestros centros médicos ya están abiertos a la atención no covid, sin restricciones”, indicó.



Este hecho desencadena una oleada de citas y autorizaciones pendientes que puede congestionar el sistema de salud en todas sus áreas, como es el caso de María Osorio, paciente con una patología de salud mental, que ha esperado dos meses para que su IPS le asigne su cita de control a falta de agenda.



Al consultar por las EPS adscritas a GestarSalud, esta entidad respondió que sus empresas agremiadas reportan que no se ha presentado congestión en las citas y todos los servicios se vienen presentando con absoluta normalidad antes, durante y después del más reciente pico de enero, anotando que la pandemia ha dejado implementados procesos automatizados de asignación de citas que han impactado en la mejora de la prestación”.



Sin embargo, este gremio sí señaló que respecto a la telemedicina y consultas telefónicas sí se ha presentado un aumento de peticiones por causa general y no de covid -19.



“Se incrementaron las llamadas espontáneas para atenciones no-covid un 8,8%, con una mayor proporción en la demanda de atención en salud mental”. Además hubo un incremento de 48,7% de teleconsultas en enero, frente a diciembre por medicina general y por especialistas.



