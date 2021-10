Ibagué y Sincelejo, las ciudades que más subieron en competitividad

La pandemia no solo generó un vuelco en el sistema de salud y en las finanzas, sino también un profundo impacto dentro de las estructuras de las ciudades, y por ende en su competitividad. De allí que en la entrega del Índice de Competitividad por Ciudades (ICC) para 2021 que realiza el Consejo Privado de Competitividad junto a la Universidad del Rosario se dio un deterioro en los indicadores de casi la mitad de las capitales del país. Pero a pesar de los impactos negativos, destaca también que seis ciudades mejoraron en el ranking.



En el reporte, que mide 15 indicadores dentro de cuatro dimensiones para 25 ciudades y siete áreas metropolitanas, las primeras 10 capitales del listado mantuvieron su posición en el escalafón frente a su resultado de 2020. Bogotá, continuó en la primera posición, con un resultado de 7,79 sobre 10, seguida por Medellín y su área metropolitana (AM), cuyo puntaje está en 7,79, Tunja (6,49), Cali AM (6,49) y Bucaramanga AM, con 6,37 puntos sobre 10.



Pero los casos que más destacan son los de Ibagué y Sincelejo, que avanzaron dos posiciones en el listado general. La capital tolimense pasó de la posición N° 13 en 2020 a la 11 para el reporte actual, mientras que Sincelejo ascendió del puesto 22 al 20. En estos casos el puntaje fue respectivamente de 5,64 y 4,63 sobre 10.



Así mismo, otras cuatro ciudades mejoraron en un escalafón su posición, como es el caso de Yopal, que pasó del puesto 20 al 19; Arauca, que ascendió a la posición 25 desde la 26; Puerto Carreño, que mejoró desde el puesto 31 al 30, e Inírida, que pasó de la última posición en 2020 al puesto 31 este año.



“Es interesante ver los progresos que se observan en las ciudades, y los esfuerzos tanto de las administraciones locales y de los comités regionales de competitividad”, señaló durante la presentación del informe Ana Fernanda Maiguascha, presidente del Consejo Privado de Competitividad.



Sin embargo, Maiguascha reconoció que los resultados de informe muestran “el impacto que tuvo la pandemia”, pues se encontró una reducción en 7 de los 13 los pilares, (instituciones, infraestructura y equipamiento, adopción TIC, salud, educación básica y media, mercado laboral y sistema financiero) por lo que elevó un reconocimiento a “las ciudades que están siendo exitosas, e incluso, en algunas situaciones, no retroceden en medio de esta coyuntura”.



Del otro lado, no todas las ciudades mantuvieron su posición en el listado, sino que cayeron uno, Cartagena, se ubicó en el puesto 12 este año, cuando estaba antes en el 11, Pasto (13), Valledupar (22) y Mocoa (26) perdieron una posición para el ICC de 2021, mientras que los mayores impactos negativos los vieron San Andrés y Mitú, que perdieron 2 posiciones y se ubicaron respectivamente en los puestos 21 y 32.

LOS PILARES



Dentro de la medición del índice el CPC analiza también el comportamiento puntual de las capitales según diferentes esferas económicas. Es así como en el caso del pilar de instituciones este se encuentra liderado por Bogotá, Cali e Ibagué; la capital, Medellín y Cali, las tres principales ciudades del país, puntean en infraestructura y equipamento.



Dentro del área de adopción de TIC, la ciudad con mayor competitividad resulta ser Tunja, con un punta de 9,51, especialmente por su desempeño en matriculados en programas TIC y graduados en programas de esta área, mientras que en la evaluación de sostenibilidad ambiental Arauca aparece como la primera, por su manejo en emisiones de CO2, con un puntaje de 4,71, por encima de ciudades como Bogotá y Manizales.



Dentro del área de salud, Tunja vuelve a aparecer encabezando el listado, en este caso con un indicador de competitividad de 7,56, y tras esta están Cali y Sincelejo, que se posiciona en esta categoría con un avance sobresaliente de 6 posiciones frente al recálculo de 2020, Sincelejo se posiciona en el tercer lugar del pilar, como consecuencia del avance en los indicadores de mortalidad infantil.



En educación el Índice de Competitividad hace dos mediciones, una en Básica y Media, donde Pasto, Popayán y Bogotá obtienen las tres mejores posiciones por su cobertura, mientras que en Educación superior y formación para el trabajo los primeros lugares los ocupan Manizales, que avanzó tres posiciones en esta área para 2021, Bucaramanga y Bogotá.



En entorno para los negocios lidera la capital del país, por delante de Medellín y Barranquilla. Esta categoría fue una de las que cambió su metodología para la medición de este año, pues a partir del ICC de este año se tomará independencia del informe Doing Business del Banco Mundial, información que no se actualiza desde 2017.



En el mercado laboral lideran Tunja, por sus buenos resultados en el subpilar de utilización del talento, Bogotá y Medellín, y las tres ciudades repiten formación en Sistema Financiero.



Entre las 13 categorías, otra que destaca es la de innovación, en el cual los tres primeros lugares del pilar de innovación le corresponden a Medellín, por el subpilar de investigación y los registros de propiedad intelectual, Bogotá y Manizales. Según el informe, este pilar se caracteriza por una alta concentración de ciudades con puntajes bajos en la mayoría de sus indicadores.



