Sisbén 2023: cómo consultar puntaje y grupo en el sistema

El Sisbén tiene como principal propósito clasificar a la población de acuerdo con sus ingresos y condiciones de vida.

​Es mediante este programa que las personas u hogares que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad pueden acceder a ayudas del Gobierno y la posibilidad de ser beneficiarios de programas sociales, dependiendo del puntaje que tenga en este sistema.



Por lo tanto, es muy necesario que las personas que se pertenezcan al Sisbén tengan sus datos claros y actualizados, esto con el objetivo de que desde el sistema se tenga claro quienes están en sus grupos correspondientes y otorgar las ayudas correspondientes.



Vale la pena aclarar que la actualización de datos se podrá realizar hasta inicios del próximo 2024, además de que se podrá realizar de manera virtual o presencial en los medios habilitados por el Sisbén. Según explica la página oficial del Gobierno, "el Sisbén permite el registro en su base de datos de cualquier persona con documento vigente y residente en hogares particulares".



Archivo / Portafolio

Cómo hacer la consulta

En el Sisbén se manejan cuatro grupos: A, B, C y D. En cada uno de estos se ubican a las personas según su poder adquisitivo y sus condiciones de vida.



Para hacer la consulta del grupo al que corresponde, puede ingresar al portal oficial del Sisbén. Lo próximo que debe hacer es lo siguiente:



- Seleccione la pestaña 'Consulta tu grupo Sisbén'.



- Deslizarse hasta la parte en la que sale una casilla que pide el tipo y el número de su documento de identidad y digitarlos.



- Ya ingresados los datos, podrá ver el grupo en el que se encuentra.​



Consular puntaje

Tras la reciente actualización del Sisbén, ya no existe un puntaje de 0 a 100 para organizar a los ciudadanos, o sea, que el resultado de su clasificación no es cuantitativo.



Este nuevo modelo ahora organizará a la población solo por grupos, los cuales están clasificados de la siguiente forma:



- Grupo A: Población en situación de pobreza extrema.



- Grupo B: Población en situación de pobreza moderada.



- Grupo C: Población vulnerable.



- Grupo D: Población no pobre, no vulnerable.



