65,8 % de la población del sisbén IV está en condiciones de pobreza

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó que, tras cumplir un año en funcionamiento, el sisbén IV ya cuenta con más de 29,1 millones de personas registradas en su base de datos.



Esto implica un crecimiento en sus bases de datos del 24 % (en marzo de 2021 contaba con 23,5 millones de personas). Además, a través del sisbén IV el Estado viene buscando clasificar a los hogares de acuerdo con su situación para la focalización de los programas sociales.

Así las cosas, del total de registros, el 65,8 % vive en condición de pobreza o pobreza extrema.

A la fecha, el sisbén IV tiene reportadas 8,8 millones de personas en el Grupo A (pobreza extrema) y 10,4 millones, en el Grupo B (pobreza moderada), siendo estos dos grupos el 65,8 % de las personas registradas. También, 7,6 millones están en el Grupo C (vulnerabilidad) y 2,4 millones de personas, en el Grupo D (no pobre no vulnerable).

Y hay más de 330.000 migrantes venezolanos registrados en la base de datos que cuentan con el Permiso por Protección Temporal (PPT) que entrega el Gobierno Nacional.

Con el sistema de medición que emplea el sisbén IV, el programa Ingreso Solidario ha entregado un total de $11,5 billones en trasferencias monetarias no condicionadas a más de 3,08 millones de hogares en condiciones de pobreza extrema y pobreza.

Según el DNP, para el cierre del gobierno del presidente Iván Duque, se espera tener registrado al 98 % de las personas en condición de pobreza y pobreza extrema de Colombia en el sisbén IV.

