La ruta turística de la Transversal del Sisga mueve la economía

‘Un tesoro natural por descubrir’, así califican pobladores y pequeños empresarios a la riqueza multicultural y biodiversa que se esconde en los municipios cercanos a la Transversal del Sisga.



Desde el desvío en Cundinamarca, más específicamente en el embalse del Sisga hacia el departamento de Boyacá, se desprenden decenas de hoteles y restaurantes que han encontrado una salida económica al rededor de esta ruta.



A pocos kilómetros dentro de esta vía, se encuentra uno de los destinos naturales predilectos, el hotel ‘Summer-C’ o en español, ‘Sumercé’, un complejo que une un paisaje místico entre agua y montañas con todo el lujo de un hotel cinco estrellas.



David Ávila, sociofundador del proyecto, quiso apostarle a un turismo natural inexplorado, que ha sido potencializado por el desarrollo económico de la región.



“Este es un hotel y campo de juegos, es la excusa de poder disfrutarse este paisaje que está compuesto por 22 km de largo de un embalse, lleno de cascadas, vegetación y mucha biodiversidad, incluso a la ranita de cristal la encontramos a 20 minutos. El hotel es una excusa para que las personas conozcan este gran tesoro natural. Esta vía ha permitido conectar a Macanal y el hotel con tres ciudades principales: Bogotá que está a tres horas, Yopal que está a cuatro horas y Villavicencio, a cuatro horas”, señala.



(Le puede interesar: Por qué Petro confía en el turismo como remplazo de los hidrocarburos).



Esta apuesta por el turismo natural no solo recorre las tranquilas aguas de Macanal, a través de la ruta hay otros destinos imperdibles, llenos de cascadas, ríos, miradores naturales y playas ocultas que hacen de esta experiencia un momento único y perfecto para aquellos que buscan caminatas, vegetación y salir del agite de la ciudad.



Estos paisajes se encuentran durante todo el camino, y después de unos cuánto kilómetros llevan al centro de las delicias gastronómicas de San Luis de Gaceno, municipio boyacense que endulza con sus sabores artesanales y su vino local.



(Más: ¿Se podrán reemplazar divisas del petróleo por turismo? Anato responde).



Para Juan Carlos Buitrago, alcalde del municipio, estos son apenas abrebocas para todo lo que ofrece la Puerta de oro del Llano. Mediante el crecimiento carretero, que ha atraído más turistas, este destino se está posicionando a nivel nacional gracias a su calurosa gente y clima.



“Salimos del anonimato, esta es la mayor obra que llegó a San Luis de Gaceno, antes llegar aquí era un recorrido traumático, se puede arrancar pero no saber si se llega. Ahora hay certeza y los turistas lo saben”, dijo.



(Le recomendamos: Seis peticiones de las agencias de viaje y turismo al Gobierno).



Y es que no solo a este municipio le ha ido bien, llegando a la región llanera se encuentra Sabanalarga, municipio de Casanare, que a través de todo este desarrollo económico ha logrado obtener más visitantes.



Según William Rojas, han registrado la llegada de 17 motos y 22 carros por minuto en temporadas altas, un logro, lo suficiente para que se estén construyendo hoteles mediante inversión privada, ya que hasta el préstamo de habitaciones ‘desocupadas’ en estas fechas, no dan abasto. Con esto han impulsado programas locales para que todos sean parte de la economía del gana y gana.

Summer-C, uno de los complejos hoteleros beneficiados por el crecimiento del turismo en la región. Portafolio

Potenciar el desarrollo de la región

‘El corredor turístico’ como lo llama Jaime Silva, gerente de la concesión de la Trasversal, ha logrado potencializar los recursos de esta región y, desde su entrega, ha incrementado el desarrollo económico de estos municipios un 40%.



(Más: Razones por las que Colombia es una apuesta segura para el turismo).



“Vemos que todos los municipios alrededor han crecido mucho, Guateque es un municipio que ha tenido un crecimiento en su economía, así mismo Machetá y Tibirita, estamos apoyándolos en todo lo que necesitan”, dijo Silva.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio