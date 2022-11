Sistema de Pagos Inmediatos: lo que los clientes podrían hacer

El Sistema de Pagos Inmediatos, que permitirá que las operaciones de más de 30 millones de billeteras y monederos digitales que hay en Colombia puedan ser interoperables en tiempo real, en pocas semanas tendrá listo sus componentes y características y para ello se están viendo experiencias internacionales de casos exitosos.



(Vea: Sistema de Pagos Inmediatos inicia proceso de diseño).

El proceso, liderado por el Banco de la República, tuvo como base inicial de inspiración el sistema PIX, de Brasil, pero también se analizan otros casos como el New Payments Platform (NPP) en Australia, el Fast and Secure Transfer (FAST) en Singapur, UPI en la India y el FedNow en Estados Unidos, entre otros.



Eric Rincón, director del Tic Tank de la Universidad del Rosario, dijo que lo clave es que “los pagos deben permitir su inmediatez, interoperabilidad y gratuidad, así como la experiencia del usuario”. Señaló que sería necesario un cambio disruptivo del modelo, elemento deseable, “pero hay muchos intereses en juego y lo que queda al Banco de la República es definir si se la juega con algo que tenga un efecto de cambio y romper esquemas actuales, sacrificando a actores de la infraestructura actual o acomodarse a un modelo intermedio que posiblemente siga sacrificando al consumidor financiero”.



(Vea: Las 14 billeteras digitales con mayor crecimiento entre 2020 y 2021).



Por su parte, Camilo Zea, CEO de Pronus, aseguró que “parte del problema que tenemos con la tecnología de pagos es de ciclos y el costo que se les ha cobrado a los usuarios ha sido en la mayoría de casos muy alto y no permite la inclusión financiera. Acá hay entidades que cobran por transacciones cifras altas a pesar de los esfuerzos de ACH de buscar beneficio del público, pero muchas compañías no les han transferido esos beneficios a los clientes”.



Indicó que por eso se necesitan las operaciones en tiempo real y todo esto no es un cambio menor, “pues hay que coordinar a mucha gente”.



Nequi, uno de los grandes jugadores del mercado dice que “todo lo que se traduzca en bienestar para nuestros usuarios, será bueno para Nequi. Somos respetuosos de las leyes y políticas del Gobierno y definiciones de las entidades del estado. Por esta razón, analizamos internamente sus impactos y definimos nuestra estrategia de negocio, una vez estas son definidas y aprobadas”.



(Vea: Davivienda y Binance empiezan piloto de operaciones con criptomonedas).

NEQUI NEQUI

‘Vemos a Brasil y otros países’

Para Ana María Prieto, directora del Sistema de Pagos, del Banco de la República, con la industria se miran las mejores propuestas en el crono- grama establecido.



“Analizamos los compo- nentes que tendría el sistema y detallamos casos más allá de Brasil, que fue el inicial. Vemos los de Filipinas, Jordania y Australia, entre otros”, dijo.

(Vea: Billeteras digitales impulsan a los negocios y vendedores en Colombia).

PORTAFOLIO