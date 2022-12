Uno de los grandes retos es la sostenibilidad de las camas pediátricas

Mauricio Barberi, director general de la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia (Homi), entidad con 125 años, habló con Portafolio sobre los servicios ofrecidos, los programas para niños y sus planes.

¿Cuál es la historia de del Hospital?



Homi es el primer hospital pediátrico del país, que ha liderado en Colombia creando nuevos servicios. Contamos con más de 38 especialidades para niños, lo que nos ha permitido tener diagnósticos oportunos y mejores tasas de sobrevida en enfermedades de alta complejidad como cáncer, neurología, enfermedades huérfanas, cirugía de corazón, entre otras.



¿Qué avances han tenido en 125 años de operación?



A partir del legado de su fundador José Ignacio Barberi, Homi ha pasado por cuatro generaciones de directores, quienes han aportado avances a la pediatría, como la creación en conjunto con la Universidad Nacional de la cátedra de clínica infantil, también se fundó la Sociedad de Pediatría de Bogotá. Además, somos líderes en oncología y neurología pediátrica, contamos con las mejores tasas de diagnóstico y sobrevida en enfermedades de alta complejidad.



¿Cuál es la capacidad de atención del hospital?



Actualmente contamos con alrededor de 500 camas y 7 salas de cirugía con tecnología de punta. Adicionalmente, contamos con el Centro de Cáncer Infantil más grande de Colombia.



En infraestructura destacan 26 camas de cuidados intensivos pediátricos, 11 de cuidados intensivos neonatales, 7 salas de cirugía, 14 camas de trasplante de médula, 12 de neurodiagnóstico. Atendemos 12.000 niños por mes prestando aproximadamente 18.000 atenciones de acuerdo a la necesidad de cada uno.



¿Cómo manejan la asociación con las EPS?



En el mercado hemos encontrado EPS que han dado un manejo adecuado de los recursos permitiendo el acceso y los tratamientos de los niños de manera oportuna. Como resultado, actualmente atendemos niños de todo el país y de todos los estratos socioeconómicos.



¿Cómo va el balance?



Uno de los retos más grandes en el sector salud es la sostenibilidad financiera de camas pediátricas.



Cada año se cierran más camas para el tratamiento de niños, por la necesidad creciente de recursos que implica atender a un niño frente a la atención que requiere un paciente adulto. Con mucho esfuerzo seguimos siendo una institución privada y autosostenible. No ha sido una tarea fácil por los costos de la atención pediátrica y las normas de la salud que a nivel global no han sido diseñadas pensando en la atención médica de niños.



¿Cuánto se ha invertido en los programas?



Nuestra inversión es creciente. M muestra de ello es que en los últimos años en el país se ha disminuido el número de camas pediátricas, ante lo cual nosotros hemos crecido, incluso creando servicios nuevos como cirugía cardiovascular, oftalmológica, de vía aérea, de columna, entre otras.



¿Cuánto puede llegar a costar un tratamiento?



Varía dependiendo de la complejidad de la enfermedad y de la oportunidad en la detección. Para poner un ejemplo, un paciente oncológico que es diagnosticado a tiempo y no tiene ninguna complicación puede tener un tratamiento que cuesta alrededor de $250 millones al año. Un paciente que tiene complicaciones durante su tratamiento, y que no fue diagnosticado oportunamente, podría requerir tratamiento de alrededor de $700 millones al año.



¿Cómo va el desempeño?



Al cierre de 2022 contaremos con un nuevo servicio de UCI neonatal, que incrementará el número de camas de 11 a 20. En los últimos tres años inauguramos 11 nuevos servicios, todos pensados para atender integralmente al paciente pediátrico en un mismo lugar.



¿En qué reinvierten?



Las utilidades se reinvierten en crecimiento de nuevos servicios, infraestructura, y en proyectos sociales que apoyan la adherencia a los tratamientos y las tasas de sobrevida del país.



¿Con qué otras entidades tienen alianzas?



Tenemos distintas alianzas con universidades del país y los centros médicos pediátricos más importantes a nivel mundial, como el St. Jude Hospital en Miami o el Children’s Hospital de Philadelphia, lo cual nos permiten mejorar los estándares de calidad y fortalecer la investigación.



¿Qué opinan de la reforma a la salud?



Nuestro país tiene uno de los sistemas de salud más sólidos que existen en la región, que ha permitido una mayor cobertura y unificación universal, en el que sin importar si el paciente está bajo el régimen contributivo o subsidiado, tiene derecho a acceder a los mismos servicios de salud, inclusive en tratamientos de media y alta complejidad. Sin duda, hay muchas cosas para mejorar, pero debemos construir sobre lo construido y mejorar el modelo ya existente, pues la eliminación de las EPS no constituye la solución a las deficiencias.

