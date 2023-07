Mujeres bogotanas cada vez evitan más usar falda, ¿por qué?

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Manuela Beltrán, el 60 % de las mujeres residentes en la ciudad de Bogotá evitan el uso de faldas o minifaldas al momento de estar en la calle por temor a ser víctimas de acoso.

De igual manera, el estudio afirmó que el lugar en donde las mujeres más evitan utilizar esta prenda de vestir es en el transporte público. Según la investigación, el segundo lugar en donde evitan usar faldas o minifaldas es en la vía pública.



"Muchas mujeres al usar falda en los sitios donde van a rumba, o por ejemplo en las calles, se sienten expuestas, y la exposición viene dada, principalmente, a que perciben que están desubicadas y a que están recibiendo una atención desmedida a la que ellas buscan", explicó, Paula Andrea Maya, psicóloga de la Universidad Manuela Beltrán, para Citynoticias.



De igual manera, la experta también mencionó que el color de la prenda también es un factor que se tiene en cuenta al momento de usar o no usar falda o minifalda. Adicionalmente, el estudio constató que las mujeres mayores de 30 años son quienes han que más han dejado de usar estas prendas de vestir.



"Sobre todo, si nos ponemos una falda guepardo, una minifalda roja, de una vez tú estigmatizas y empiezas con las etiquetas y los señalamientos, de índice sexual y de otro tipo de conceptos", añadió.



Testimonios

Pese a que las autoridades, principalmente de TransMilenio, mencionan que han hecho esfuerzos para reforzar las medidas para identificar y capturar acosadores en el transporte público y en las calles, lo cierto es que muchas mujeres aseguran que se siguen sintiendo inseguras e incómodas.



"Un señor una vez no me quitaba la mirada. En un trayecto de una hora y que alguien no te quite la mirada es bastante incómodo", dijo una usuaria del sistema al noticiero.



"Uno de mujer se siente muy agredida porque siempre están esos comentarios sucios y, así uno esté cubierto, siempre pasa lo mismo", mencionó otra ciudadana.



Según expertos y las ciudadanas consultadas, evitar el uso de faldas es un signo de alerta sobre la violencia de género en la ciudad, además de ser un mensaje de mayor acompañamiento por parte de las autoridades frente a este tema de seguridad pública.



PORTAFOLIO