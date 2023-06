Baja oferta de Soat tiene en alerta a conductores del país

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), como dice su nombre, es uno de los requisitos innegociables que exige el Gobierno Nacional para aquellas personas que tengan un vehículo.

No obstante y, de forma paradójica, ha sido muy difícil para los conductores en el país poder conseguir uno a pesar de que, a principio del 2023, este seguro se podía adquirir con un descuento del 50 % para los conductores de motos, taxis y otro tipo de vehículos.



Sin embargo, el hecho de que todavía queden faltando muchos conductores sin el Soat puede trascender más allá de la falta de oferta que tiene el seguro en el país, y esto responde a posibles fraudes que se estén haciendo con este requisito.

Soat

Ya superada la primera mitad del 2023, han sido muchos los conductores que han adquirido el Soat, paro al mismo tiempo, también ha habido bastantes personas que han denunciado que el seguro les ha salido fraudulento, lo que le ha generado dolores de cabeza a muchas empresas aseguradoras en el país.



Fernando Sucre, director ejecutivo de Fintech R5, administradora de seguros y riesgos profesionales, dio algunas recomendaciones acerca de para saber sis su seguro obligatorio es falos.



"En el momento de compra sabemos que algunas personas lo falsifican, pero yo no creo que sea el problema más numeroso. Más bien es el de las páginas web que defraudan a los clientes, que se hacen pasar por algunas aseguradoras o intermediarios. El modus operandi casi siempre es el mismo: te llevan a hablar por WhatsApp con alguien y piden una transferencia bancaria por Nequi o Daviplata y luego el Soat no llega o llega un PDF falsificado y el cliente luego se entera de que en realidad es falso y, cuando va al Runt no lo ve", aseguró para la emisora 'Caracol Radio'.



Los precios del Soat

No es novedad el hecho de que a muchas personas les hayan ofrecido la posibilidad desde adquirir este seguro con descuentos sospechosamente altos.



No obstante, el hecho de que se ofrezcan a precios bajos puede hacer caer a más de una persona, lo que puede generar a futuro a la persona una falsa certeza de la efectividad del mismo, por lo que, en caso de un accidente, el seguro puede no ser efectivo.



Es por ello que hay que tener claro cuáles son los precios del Soat para los carros y motos, dependiendo de su tipo:



- Ciclomotores: $100.900



- Motos de menos de 100 centímetros cúbicos: $207:700



​- Motocarros, tricimotos y cuadriciclos: $313.800



- Motocarros con capacidad para cinco personas: $313.800



- Carros familiares de entre 1.500 y 2.500 centímetros cúbicos: entre $501.700 y $624.000



- Camperos y camionetas de menos de 1.500 centímetros cúbicos que tengan menos de 10 años: $730.300.



- Camperos y camionetas de menos de 1.500 centímetros cúbicos que tengan más de 10 años: $877.900.



- Camperos y camionetas de entre de 1.500 y 2.500 centímetros cúbicos que tengan menos de 10 años: $871.900.



- Camperos y camionetas de entre de 1.500 y 2.500 centímetros cúbicos que tengan más de 10 años: $1’300.000.



- Vehículos de carga que pesen más de cinco toneladas: $1’490.000.



