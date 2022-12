‘Para que el Soat funcione la gente debe comprarlo’, dice aseguradora

El sector asegurador dijo que con la entrada en vigencia del descuento del 50% en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para algunas categorías de vehículos, especialmente motos de menos de 200 centímetros cúbicos, vehículos de servicio público o comercial, facilitarán la expedición de la póliza, pero es necesario que las personas lo compren y le den un uso adecuado.

Así lo expresó David Colmenares, presidente de Allianz Colombia y de la junta directiva de Fasecolda, quien aseguró que el Gobierno aporta a la seguridad de peatones, conductores, motociclistas, ciclistas y otros usuarios.



(Lea: Descuento del Soat: ABC para saber si le aplica y lo que le cubre).



“El Gobierno le da prioridad de manera integral a la accidentalidad vial y este importante paso será acompañado por la industria aseguradora que facilitará su implementación de manera inmediata”, dijo el directivo.



Desde ayer comenzó a regir la medida que establece la reducción del 50% del Soat.

Esto ocurre luego de que el sábado se emitió el Decreto 2497 de 2022, en el que se detalla que este beneficio involucrará a vehículos de categorías ciclomotor.



Desde ayer motos de bajo cilindraje, taxis, microbuses urbanos, motocarros, autos de negocios, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal podrán acceder a esta reducción en la póliza.



Teniendo en cuenta el descuento, el costo del Soat en motos de cc menor a 100, que solía estar en $414.800, quedaría en $207.400. Así sucesivamente dependiendo de cada caso en particular.



Tal y como quedó acordado, y como se expone en el documento, los conductores que tengan un historial de buen comportamiento durante los años 2020 y 2021 recibirán un descuento del 10% en el seguro, sobre el valor de la prima.



(Además: Los cambios que tendrá el Soat en el 2023 para corregir sus vacíos).



El beneficiario, sin embargo, no podrá recibir esta reducción, nuevamente, por el mismo vehículo. “El descuento por una única vez a que se refiere el presente artículo se otorgará a la combinación entre el vehículo y el tomador del seguro. En ningún caso, el tomador del seguro podrá hacerse acreedor del beneficio más de una vez por el mismo vehículo”, explica la norma.



En el Decreto 2497 de 2022 están definidas las 14 categorías de vehículos a las cuales les aplica el rango de tarifas diferenciales, las cuales equivalen a aproximadamente el 50% del costo vigente al 14 de diciembre de 2022.

La tarifa para las categorías definidas equivale aproximadamente al 50% y aplica sobre la suma de la tarifa máxima de la Superintendencia Financiera, la contribución a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) (52% de la tarifa máxima de la Superfinanciera y la tasa Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) aplicable vigente al 14 de diciembre.



En el sitio web www.superfinanciera.gov.co y suministrando la categoría del vehículo en el simulador, el consumidor podrá conocer el valor final en pesos que debe pagar.

El usuario hace parte de este grupo si al momento de la compra del seguro las características del vehículo, de acuerdo con la información registrada en el Runt, corresponden a las categorías definidas por el Decreto 2497 de 2022.



(Siga leyendo: Las tarifas del Soat que deberán pagar vehículos con descuento).



La Superfinanciera dijo que no cambia la atención médica de un vehículo con tarifa diferencial respecto a otro que no la tiene. El cambio radica en la entidad encargada de realizar el pago del cubrimiento.



Los servicios médicos incorporados en la cobertura del Soat no tienen modificaciones. Estos incluyen: atención inicial de urgencias, hospitalización, suministro de material médico-quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis, suministro de medicamentos, tratamientos y procedimientos quirúrgicos, servicios de diagnóstico y rehabilitación.

Hay que recordar que el Soat no fue creado para cubrir los daños patrimoniales causados por un accidente de tránsito.

PORTAFOLIO