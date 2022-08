El 61 % de las motos en Colombia no tiene el Soat vigente

De acuerdo con los datos del Runt, al cierre del primer trimestre del 2022, el 61 % de las motos del país no tiene el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vigente, requisito obligatorio para transitar por las carreteras de Colombia.



Lo anterior quiere decir que más de 6,3 millones de motos de las 10,3 millones registradas no cuentan con el Soat, lo que ha llevado a un desbalance del sistema a nivel financiero.

"Imagínese un negocio en el que la mitad de la gente no paga, pero que igual reciben atención. Si usted es herido en un vehículo que no tiene Soat, lo atiende el sistema de salud, y todo eso carga gastos, pero la persona que no está asegurada no está asumiendo el costo del seguro. Ese es uno de los problemas más serios, con una tasa de evasión alta, que es incluso mayor en las motocicletas, 60% no tiene Soat y son las que tienen la más alta accidentalidad", señaló Miguel Gómez, presidente de Fasecolda, en Inside LR.

Según el informe, los departamentos que registran la mayor cantidad de motocicletas sin Soat vigente son Amazonas (91%), Sucre (87%), Córdoba (85%), Arauca (85%), La Guajira (84%) y Chocó (83%).



¿Cuánto cuesta adquirir el Soat?

Para el 2022, la Superfinanciera decretó un aumento de 12,24% en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.



Así las cosas, los precios del Soat van desde los $200.200 para los ciclomotores, $414.800 para las motos con cilindraje menor a 100 C.C.,$556.500 para las de 100 C.C. a 200 C.C, $627.600 las de más de 200 C.C.y de $627.600 para motocarro, tricimoto y cuadriciclos.

Eso sí, el año pasado, se aprobó la Ley 2161 del 2021 que establece un descuento de 10% sobre la póliza del seguro para conductores con buen comportamiento vial.



¿Hay multas?

La Policía de Tránsito y Transporte podrá poner una multa de un salario mínimo a quienes no tengan el Soat vigente. Además, el vehículo será inmovilizado y llevado a los parqueaderos de cada Secretaría de Movilidad.

