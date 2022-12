Los cambios que tendrá el Soat en el 2023 para corregir sus vacíos

El Gobierno alista una cirugía a fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para atacar más de frente la elevada evasión, el fraude y hacer mucho más eficiente la operatividad de esta póliza, garantizando la sostenibilidad del ramo que atraviesa por una difícil situación.



Esto en adición a las medidas adoptadas a través del Decreto 2497 expedido el viernes 16 de diciembre que dejó en firme un descuento cercano al 50 % en el valor del Soat para ciertos segmentos de vehículos, entre otros beneficios.



Según lo conoció el diario EL TIEMPO, los ejes fundamentales de la transformación del Soat en 2023 tienen que ver con el uso, la cobertura, los costos y su operación. El Gobierno, a través de los ministerios de Hacienda, Transporte y Salud, aún trabaja en el borrador del proyecto que será presentado ante el Congreso de la República en marzo del próximo año.



Sin embargo, se pudo establecer que el texto que se llevará a discusión ante el Legislativo debe estar listo en febrero para su revisión.

Los cambios que vienen

Fuentes cercanas a las discusiones de la iniciativa le dijeron a EL TIEMPO que uno de los principales cambios que se buscan es que todo vehículo en Colombia inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) debe contar con Soat.



“El Soat será, como su nombre lo indica, obligatorio para todo vehículo que tenga una placa y esto será exigible para ciertos trámites”, indicó la fuente consultada.



Esto significa que si una persona tiene un vehículo debe cumplir con la obligación de tenerlo al día y eso incluye el Soat, así no lo mueva o lo que es peor aún, lo chatarrizó y aún no ha hecho el trámite para retirarlo del Runt.



Esto, sin duda, contribuirá a reducir la evasión del seguro y a depurar las cifras del parque automotor del país.



Y es que según datos del Runt, a septiembre, el parque automotor del país lo componen unos 17,8 millones de vehículos, de los cuales 10,8 son motocicletas. No obstante, cerca del 47 % de ese volumen de automotores evade la obligación de portar esta póliza. Solo en las motos, cerca de 7 de cada 10 no cumplen con este requisito de ley.



Solo hasta septiembre se habían expedido 6,6 millones de Soat, 4,5 % más que un año atrás, según la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).



Desde el Gobierno indican que, en la medida que más personas cumplan con esa obligación, más barato sale para todos, porque hoy solo 9 millones pagan el costo de los accidentes que ocasionan 17,8 millones de vehículos.



Otro de los cambios que traerá la póliza tiene que ver con la usabilidad de la misma y lo que está proponiendo el Gobierno, con miras a reducir la alta siniestralidad, es crear una cobertura máxima por póliza.



Así las cosas, si una persona consume en uno o varios accidentes el máximo de esa cobertura, la cual aún está por definirse, debe volver a comprar la póliza. “Esta discusión sobre la usabilidad del Soat es clave para que se reduzca la accidentalidad que está disparada este año y al final termina por encarecer el Soat”, explica la fuente consultada.



Cifras de Fasecolda indican que, hasta octubre, las aseguradoras habían pagado en siniestros, con cargo al Soat, cerca de 2 billones de pesos, 28,2 % más que un año atrás.



Soat, seguro del automóvil o motocicleta Archivo El Tiempo

Ajustes en la Adres

Un tercer eje en el revolcón que se avecina en el Soat tiene que ver con el papel que juega la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que tendrá a su cargo todos los pagos derivados de los accidentes de tránsito con cargo al Soat.



“Esto no significa, de ninguna manera, que la Adres se transforme en una aseguradora ni mucho menos vaya a vender la póliza como se ha mencionado”, precisó la fuente, al tiempo que aclaró que ésta se convertirá en la pagadora del sistema, mientras las aseguradoras seguirán comercializando la póliza.



Explicó que, actualmente, las aseguradoras, de cada 100 pesos que reciben, le transfieren cada dos meses a la Adres el 52 % para apoyo a la red hospitalaria, 3 % a la Agencia de Seguridad Vial, un 14,2 % adicional al Fonpet para cubrir víctimas de accidentes de carros fantasma o aquellos que no tienen Soat o lo portan vencido, entre otros, y se quedan con una parte para administrar el ramo y atender los siniestros.

La Adres tendrá a su cargo todos los pagos derivados de los accidentes de tránsito con cargo al Soat. iStock

Pero el proyecto busca que la aseguradora reciba todo. No obstante, para atender los siniestros, trasladará el dinero directamente a Adres para que esta pague a las IPS por la atención de las víctimas de los accidentes de tránsito, lo que contribuirá a reducir el fraude en contra de las compañías de seguros, que en los últimos años han detectado y denunciado cobros irregulares por más de 450.000 millones de pesos.



Al trasladarle esa operación de pagos a la Adres las aseguradoras se ahorrarían unos 400.000 millones que ayudarían a aliviar el costo de la póliza a los usuarios, al tiempo que se generarían más recursos para la atención de los accidentes por parte de la Adres.



En adición a lo anterior, también se evalúa la posibilidad de seguir ajustando los costos actuales que tiene el Soat, como por ejemplo, lo que se le aporta al Runt para certificar el Soat o cuando la policía lo requiere de algún vehículo, y un 3 % a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.



El proyecto también incluirá mecanismos para fortalecer a las IPS y mayor control a las ambulancias ponerle fin a las supuestas comisiones que estas reciben por llevar a determinados hospitales a las víctimas de accidentes de tránsito, y que estas sean atendidas en el punto más cercano a donde ocurrió el siniestro.

CARLOS ARTURO GARCÍA

Economía - EL TIEMPO