Es oficial: habrá descuento del 50 % en el Soat para ciertos vehículos

El presidente Gustavo Petro, este sábado 17 de diciembre, firmó el decreto 2497 de 2022 que establece la hoja de ruta para habilitar al superintendente financiero expida las tarifas del Soat, según anunció el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



En la normativa se establece que se va a reducir la tarifa del Soat. Allí se aclara qué tipo de vehículos aplicarían al beneficio de una reducción del 50 %.



El decreto contempla que aplicará para: motocicletas entre 100cm cúbicos y 200cm cúbicos, motocarros, microbuses urbanos, motocarros de cinco pasajeros, triciclos, autos de negocios, taxis, vehículos de servicio público urbano, buses, busetas y transporte intermunicipal.

"El valor a pagar del Soat equivaldrá a aproximadamente el 50 % del precio final vigente al 14 de diciembre de 2022", aseguró el ministro.

Respecto a la cobertura se aclara que la reducción no la perjudica pues cualquier afectado en un siniestro vial será objeto de atención integral. Junto a ello, Reyes aclaró que los recursos para financiar esta reducción provienen de "transferencias que el Presupuesto General de la Nación apropiará para el Sistema General de Seguridad Social que administra el Adre de acuerdo con la disponibilidad presupuestal".



Asimismo, hizo un llamado a las IPS para no adulterar las licencias de conducción. Reyes dijo que estará en la Fiscalía reportando las irregularidades que han encontrado en este tipo de entidades sobre todo en la Costa Atlántica.

"No vamos a permitir que ningún colombiano abuse del Soat y que no haya colombianos que no tengan el Soat vigente cuando esto ocurre", aclaró Reyes.

Finalmente, el jefe de cartera dijo que este decreto es una decisión importante para que las aseguradoras se comprometan a expedir al 100 % las pólizas del Soat. El lunes el decreto será publicado y la Superintendencia Financiera tendrá un día para expedir la resolución.

