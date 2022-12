‘No perdonaremos vehículo sin Soat o falsificado’: Mintransporte

El Ministerio de Transporte dijo que será más riguroso con los pagos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), a pesar de la sanción del decreto 2497 del 16 de diciembre de 2022, con el que algunas categorías de vehículos contarán con un el descuento en el pago de hasta un 50%, a partir del 19 de diciembre.



Con esta medida, la cartera espera incentivar no solo el pago del seguro sino evitar, a su vez, la falsificación.



Con el alivio, el Ministerio pidió a la Policía de Transito exigir este seguro y verificar su veracidad para evitar cualquier adulteración.



“Vamos a exigir con toda la rigurosidad en todos los puntos y peajes del país el Soat, no perdonaremos a ningún vehículo que lo adultere o no lo porte. Este seguro es garantía en las vías tanto para el conductor como para el transeúnte”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



Para conocer qué alivio corresponde a cada vehículo, la Superintendencia Financiera cuenta con un simulador de precios que estima el valor real a pagar.



A su vez, otros vehículos podrán contar con un alivio por buena conducta presentada durante los años 2020 y 2021, otorgando un descuento de 10% del pago. Los recursos para este serán consagrados en el Presupuesto General de la Nación del 2023.



Solo hasta septiembre se habían expedido 6,6 millones de Soat, 4,5% más que un año atrás, según la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).



Actualmente cuatro de cada 10 motocicletas paga el Seguro Obligatorio, y con la reducción de la tarifa se espera que la cifra crezca.

PORTAFOLIO