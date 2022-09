Soat: precio subiría y aseguradoras deberían ampliar su cobertura

El superintendente Financiero, Jorge Castaño, les hizo un llamado de atención a las compañías aseguradoras por temas como la cobertura y la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).



El funcionario reconoció los problemas que la industria aseguradora ha denunciado como la alta evasión del 47%, que representa una cifra cercana a los $2,1 billones, así como el fraude que varias IPS realizan para defraudar el sistema.



El superfinanciero les pidió a las aseguradoras que revisen claramente los gastos de intermediación y la comercialización con el Soat, así como su oferta de productos y servicios.



“No queremos restricciones en su comercialización y la cobertura y se debe disminuir la litigiosidad y el aumento de las demandas. Hay que tener en cuenta las expectativas del consumidor y ser más eficientes en su atención”, aseguró el funcionario.



Durante la Convención Internacional de Seguros 2022 ‘Protegemos el futuro del país’, organizado por Fasecolda en Cartagena, Castaño advirtió que el Soat es un elemento fundamental, no solo un producto de seguro, para proteger a las víctimas de accidentes de tránsito.



Y en ese sentido dijo que se está trabajando con diferentes entidades para asegurar la sostenibilidad, pero les dijo que también les corresponde aportar en esta construcción.



Al hablar sobre el aumento de la siniestralidad vial en el país, Castaño dijo que lo natural es que el precio del seguro empiece a aumentar.



“Si no trabajamos en prevención en educación, por medio del Ministerio de Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues no vamos a disminuir esa siniestralidad”, añadió.



Señaló que hay algunas categorías como motocicletas o transporte público que están presentando “un nivel de siniestralidad mayor”.



Y dijo que el 2022 va a tener un nivel más alto en siniestralidad, comparado con años anteriores.



El presidente de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, ha dicho que las cifras apuntan que al cierre del año la tasa de heridos será de 940.000 en las calles del país, y se presentarán más 7.600 fallecidos.



Castaño indicó que “hay que revisar las Instituciones Prestadoras de Salud, sus procedimientos, la pertinencia y el manual tarifario para identificar qué es lo que se paga”.



En Colombia, el 47 % de los vehículos en el país no cuentan con Soat, pues de los 17,6 millones de vehículos que circulan en el país solo 9,3 millones cuentan con un Soat vigente. Esto sin dejar de lado que el 61% de las¦ motocicletas no adquieren este seguro.



Ante este panorama, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo el miércoles en la Convención Internacional de Seguros que se piensa obligar “a las malas” a que los propietarios de todo tipo de vehículos, incluidas las motos, a que compren el Soat y hacer un cruce de información con diferentes entidades públicas y aseguradoras.

Acción urgente por La Niña

En el marco de la convención, la ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo que el fenómeno de La Niña se anticipó y además se estima que será prolongado, por lo que en la zona de La Mojana y el Canal del Dique habrá necesidad de reubicar a muchas personas para evitar que sufran por las inundaciones.



La Mojana, que tradicionalmente se inunda, se verá más afectada pues el fenómeno traerá de una manera inusual muchas lluvias. Dijo que el Gobierno estudia alternativas para enfrentar una situación que puede afectar la economía de esas regiones. Varias entidades analizarán acciones a tomar la otra semana.

