Problemas del Soat se acentuarán con subsidio anunciado por Gobierno

Los problemas que para el sistema de salud y asegurador acarrea el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), representados en alta siniestralidad, fraude, evasión, falsificación y baja rentabilidad del negocio, entre otros aspectos, se acentuarían con el subsidio que el Gobierno comenzará a aplicar en los próximos días.



El Ejecutivo destinará $2 billones que representará el pago del 50% de las pólizas de este ramo para motocicletas de bajo cilindraje, autos de negocio, taxis, microbuses y servicio público urbano e intermunicipal.



El tema es de alta sensibilidad para Fasecolda, el gremio asegurador, que justamente se acaba de quedar sin su presidente tras la renuncia de Miguel Gómez Martínez, tras dos años en el cargo, y para las compañías que comercializan ese producto, que alegan pérdidas superiores a $200.000 millones este año, motivo por el que desde hace algunos meses algunas han dicho en voz baja que podrían dejar de venderlo.



Analistas y la industria alegan que el subsidio está mal diseñado y es ineficiente, pues como lo dice Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, “el Gobierno no puede efectuar un gasto con cargo al presupuesto si no existe previamente una ley que así se lo autorice”.



Las críticas, relacionadas con temas de conveniencia social y política, apuntan a que los beneficiados con el subsidio serán los propietarios de motocicletas pequeñas, en donde hay más evasión (60%) y son los que más se accidentan (87 de cada 100). Del parque automotor del país de 18 millones de unidades, las motocicletas son casi 11 millones.



A la problemática del Soat hay que añadirle una reglamentación desactualizada, deficientes campañas de seguridad vial, infraestructura irregular, fraude representado en cerca de medio millón de casos detectados con IPS fraudulentas y/o cobros atípicos, una evasión general que llega en promedio al 47% (60%) en motocicletas y $2 billones menos en recursos al sistema de salud.



Para el economista Jorge Restrepo, el reciente subsidio aprobado está mal focalizado y es ineficiente. “Se otorgará sin relación con la necesidad o situación de pobreza del beneficiario, que es uno de los criterios para dar subsidios. Con ese mismo monto se puede aumentar significativamente cobertura del PAE o duplicar jóvenes en acción, y darle un subsidio de adulto mayor a miles de viejas y viejos sin ingreso y en pobreza”.

Indica que es ineficiente porque no lleva necesariamente a que “las personas de mayor riesgo tomen más cobertura del seguro, pues premia la evasión y no desincentiva al evasor sino que lo premia”.



Juan Pablo Bocarejo, exsecretario de Movilidad de Bogotá y líder del proyecto de planes de gestión de velocidad con GRSP , dice que el 2022 fue el de peor siniestralidad en la historia en Colombia y “en 2023 tendremos aún más fatalidades y heridos. Los costos en el sistema de salud que genera esta situación son enormes y no se ve una política de seguridad vial que dilucide un cambio”.



Señala que el pago que hacen las motos del Soat actual no permite cubrir los grandes riesgos de siniestralidad y algunas aseguradoras no se los venden.

Bocarejo considera clave implementar el pase por puntos y que el que tiene un mayor riesgo de siniestro debe pagar más Soat, sin importar el tipo de vehículo.



El experto es partidario de hacer tablas que impongan un monto diferencial dependiendo del comportamiento en la vía, es decir paga más el que tenga comparendos y paga más el que haya estado involucrado en siniestros. Igualmente, critica el resultado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se alimenta con los recursos del Soat, pues no ha logrado cambiar la tendencia de la siniestralidad y dce que el subsidio premia al actor vial que genera mayores costos y aumenta el hueco en el sector salud.



Dificultades para adquirirlo y fraude para comprarlo por internet

A septiembre, las pólizas llegaron a 6,52 millones, con un crecimiento del 3,8% frente al mismo mes de 2021. Hasta agosto los siniestros pagados con cargo a ese producto fueron de $1,52 billones, superior a los $1,16 billones de un año atrás, Se estima que este año habrá 900.000 víctimas, es decir, los que necesitarán atención. En 2021 la cifra fue de 686.000. Hasta agosto hubo 5.501 muertos, frente a 4.505 con corte al octavo mes del 2021.



Propietarios de vehículos y motos se han venido quejando por las dificultades para adquirir el Soat, que se atribuye a la baja de las comisiones a los intermediarios y que se estableció en una ley de finales del 2021 que las restringió a máximo un 5%. Además, los usuarios también han denunciado estafas de supuestos vendedores a través de páginas de internet.

