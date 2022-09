Soat: las propuestas de Fasecolda para acabar con el fraude al seguro

Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, le pedirá al Gobierno, en la Convención Internacional de Seguros 2022, que inicia este miércoles en Cartagena, que encuentre soluciones al problema de la alta evasión y fraude que se presenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), entre otros temas.



¿Por qué la industria no sube su participación dentro del PIB?



El seguro es indisociable de la cultura, y la cultura en general de nuestro país tiende a desconocer el riesgo. Protegernos contra los riesgos debe ser una prioridad. También observamos que luego de la pandemia sí hay un repunte de la necesidad e interés de protección, sirvió para mostrar que los riesgos se presentan.



Hay una mayor demanda de seguros, estamos alrededor del 3% del PIB en el valor de las primas emitidas y vamos a estar en $40 billones a final del 2022.



¿Cuál fue el balance de la pandemia?



El 2021 fue muy difícil para la industria, el peor año probablemente de la historia, pues los costos de la pandemia, dependiendo los valores, fueron entre $3 y $4 billones y coincidió con las protestas sociales que costaron $500.000 millones para el sector. Este año las primas crecen 20% en términos nominales y el 8% en términos reales.



¿Qué pasa con el Soat?



El problema del Soat ya dejó de ser solamente de la industria, pues es de seguridad pública. Vamos a tener entre 900.000 y 940.000 heridos en accidentes de tránsito y esto es una tragedia nacional. Los muertos podrían ser 7.600, que es una cifra elevada. El nuevo Gobierno ha tomado conciencia de actuar, pero el seguro no puede vivir con tres amenazas: la accidentalidad, la evasión del 47% y el aumento en los fraudes.



¿Qué propuestas tienen?



Este año se van a vender un millón de motocicletas, y aunque es un vehículo agradable y eficiente, la accidentalidad es más grave que en otros vehículos. Hay que lograr que los motociclistas tengan las destrezas y habilidades para evitar esos accidentes que suelen ser mortales. Los dos primeros años de las motos nuevas y de los nuevos usuarios muestra que 200.000 se van a accidentar. Ellos deben pasar exámenes para demostrar que saben manejar. Montar en bicicleta no da para ser buen conductor de motocicleta.



¿Hay firmas que podrían dejar de vender el Soat?



El compromiso con el Soat se mantiene, pero se necesitan correctivos fuertes. Hay que hacer que la cobertura sea obligatoria, y en el tema de fraude el Gobierno debe ser activo. Con el Soat las personas son bien atendidas y muchas veces se reportan accidentes que no son de movilidad. Las IPS que lo hacen desangran el Soat y generan pérdidas en el ramo.



Este año el saldo en rojo será de $300.000 millones. Una aseguradora puede pedir la suspensión de la operación de ese ramo, pero ojalá no se llegue a ese punto.



El Gobierno dijo que hará anuncios al respecto en la Convención que inicia este miércoles.

¿Qué oportunidades hay en el sector?



Los microseguros están creciendo, aunque muchas personas tienen la impresión de que si tuvieron una cobertura de accidentes en el hogar y no lo utilizaron fue costoso. Hay seguros muy baratos que permiten niveles de protección altos. Vender seguros es complicado, pues la gente no siempre lee las pólizas y debemos hacer capacitación con los consumidores para que las capas mas bajas vean su importancia.



¿Cómo van los seguros paramétricos?



Los seguros paramétricos son importantes y especialmente en el campo, para asegurar cosechas. Si no llueve no hay que hacer reclamación por la pérdida, sino que el seguro de inmediato lo cubre. Eso nos permite entrar en negocios agrícolas y especialmente a los pequeños.



No hay que enviar una persona para que mire, sino comprobando si no llovió o llovió demasiado. En 2020 se cubrió el 5% de las áreas cultivadas, 220.000 hectáreas. Ahora es el 4,1% del área cultivada, aunque todavía la base es pequeña. La gente en el campo, que es consciente de los riesgos, se apoya en el seguro agropecuario y hay una gama grande en varios cultivos.



¿Qué retos hay?



El seguro de vida tiene tres modalidades: el de grupo, el que está atado a los créditos y el voluntario. En total 20 millones de colombianos tienen seguro de vida, pero hay que aumentar los voluntarios, donde hay un amplio potencial.



La pandemia dejó 160.000 muertos y casi la mitad tenía seguro de vida, y eso ayudó a las familias.



De no cambiar, ¿cómo afectaría la tributaria?



El Gobierno necesita recursos y hay que respaldar el esfuerzo, pero por ejemplo los seguros de vida no afectan a las compañías pero sí a los familiares de alguien que murió, a quienes les harían una alta retención por ganancia ocasional. Es diferente ganarse una lotería a recibir el pago del seguro por la muerte de un familiar. No sería justo.

