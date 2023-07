¡Ojo! Evite ser víctima de estafa a la hora de adquirir el Soat

El Soat es un seguro automovilístico que todos los conductores que circulan por el territorio nacional y que sean dueños de un vehículo (incluyendo las motocicletas) deben adquirir. Esta póliza ampara los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito y es de carácter obligatorio.



Para facilitar la compra de este documento este proceso se ha digitalizado. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado un aumento en las cifras de estafas por medio de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp de compañías que suplantan o se presentan como agencias de seguros.



Tal es el caso de Gustavo Guerrero, un usuario que fue víctima de esta modalidad de fraude y que le contó a Portafolio cómo sucedieron los hechos.



‘No me volvieron a contestar’

“Yo me metí en Internet tratando de comprar el Soat para el vehículo que estaba a punto de vencer, entonces buscando unas páginas encontré una que me ofrecía un descuento, algo que generalmente es normal que lo hagan cuando uno compra el Soat. Entré a la página de la empresa Solutions Company Group SAS y me pidieron los datos de rigor: los del vehículo y mis datos personales. Todo fue a través del WhatsApp”, así inicia el relato de Gustavo, quien tras indagar por la web se topó con una página que anunciaba contar con las certificaciones para vender este documento.



Según explica, una vez entregó esta información, un supuesto ‘asesor’ le proporcionó el valor del descuento que se iba a aplicar a la tarifa final, así como los datos de la cuenta en la que debía realizar la transacción, la cual pertenecía a una persona natural.



Al poco tiempo de realizar la compra le enviaron una copia de una póliza que parecía estar expedida por la compañía Seguros del Estado.

“Revisando los datos encontré que faltaba el primer número de mi cédula, entonces les envío un correo diciéndoles que se habían equivocado y que eso podría traer inconvenientes, aún cuando los demás datos estaban bien. A partir de ahí me dijeron que iban a validar y esa fue la última comunicación con ellos. No me volvieron a contestar”, agregó.



A pesar de intentar comunicarse en varias ocasiones, Gustavo no recibió respuesta.



Días después, mientras se movilizaba en su vehículo, fue detenido por los agentes de tránsito y al entregar su documentación las autoridades le explicaron que su Soat era falso, por lo que debió pagar una multa.

Soat. Archivo EL TIEMPO

Al igual que este usuario son varios los relatos de estafa que se han registrado bajo esta modalidad en la que delincuentes crean páginas web fachadas en las que se presentan como entidades certificadas. El negocio se realiza por medio de WhatsApp y se entrega una cuenta personal a la que se debe hacer el depósito.



Una vez completada la transacción dejan de responder o bloquean a las personas.



Además, como sucedió en el caso de Gustavo, las supuestas firmas incluyen datos de sus servicios y sedes físicas para brindar más confiabilidad, a pesar de que estas direcciones no están registradas.

Recomendaciones a tener en cuenta



En varias oportunidades Fasecolda ha hecho un llamado a los conductores a tener precaución a la hora de adquirir la póliza del Soat.



Por lo que, para evitar ser víctima de fraude, la entidad hace las siguientes recomendaciones:

- Desconfíe de las ofertas de pólizas de Soat con descuentos altos.

- No comparta sus documentos o datos personales a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea.

- No adquiera este tipo de seguros cuando le soliciten consignar a cuentas de personas naturales.

- Confirme las compañías autorizadas para comercializar el Soat.

- Consulte la idoneidad de los intermediarios que intervienen en la comercialización de los seguros (personas naturales y/o jurídicas). Para mayor seguridad, este proceso puede realizarlo a través del Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros.



Recuerde que la Superintendencia Financiera de Colombia es la única entidad encargada de fijar las tarifas máximas que pueden cobrar las aseguradoras por la expedición del Soat para cada una de las 37 categorías de vehículos automotores.



Soat. iStock

Empresas autorizadas para expedir el Soat



Según datos de la Superfinanciera, estas son algunas de las compañías de seguros que cuentan con la autorización para realizar la tramitación y expedición de este documento obligatorio:



- AXA Colpatria Seguros S.A.

- Compañía Mundial de Seguros S.A.

- Seguros Generales Suramericana S.A.

- La Previsora S.A. Compañía de Seguros

- Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.

- Seguros Comerciales Bolívar S.A.

- Seguros del Estado S.A.

- Liberty Seguros S.A.

- La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo.

- Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa



En el caso de AXA Colpatria, la compañía aclara que esta póliza no se comercializa por canales digitales, solo de manera presencial.

Además, el gremio de las aseguradoras, Fasecolda, ha puesto a disposición de los usuarios un listado con las páginas oficiales de las empresas acreditadas.



PORTAFOLIO