Tarifa del Soat bajará 50% para motos y el transporte público

Tras varias mesas de trabajo entre el Gobierno, los motociclistas y algunos actores de transporte público, finalmente el Ministerio de Transporte, junto al Ministerio de Hacienda, anunció una reducción de 50% en la tarifa del Soat.



Dicha medida aplicará para las motos de bajo cilindraje (menor a 200cc), taxis, microbuses urbanos y de servicio público urbano e intermunicipal. Cálculos de Mintransporte apuntan a que 9 millones de motos accederían al descuento.



Según las carteras, y de manera articulada con el ministerio de Salud, se tomó la decisión con el fin de asegurar la sostenibilidad del Soat, por un lado, y por otro, de garantizar la atención médica a las víctimas de accidentes viales



“"Veníamos trabajando hace un mes y medio. Esta reducción en la tarifa tiene dos objetivos, hace parte de la promesa de campaña del Presidente de que no se iba a incrementar y se iba a revisar con el fin de reducir la tarifa del Soat, y dos, que la forma en que este gobierno considera que se debe acabar la evasión y el fraude en el Soat era reduciendo las tarifas”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



Vale la pena recordar que estos sectores venían reclamando por los incrementos en el precio de la gasolina que inició el Gobierno en octubre, como una medida para mitigar el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Por ello el gobierno se había comprometido a buscar mecanismos para compensarlos.



El Gobierno anunció en una primera instancia que esta medida regirá sólo para las pólizas expedidas durante 2023, pero al cierre de esta edición, los titulares de los ministerios de Hacienda y Transporte se encontraban reunidos estudiando la viabilidad fiscal para que esta empiece a regir desde el 1 de diciembre de este año.



Esto debido a que el costo que significaría para la Nación esta reducción equivale a alrededor de $2 billones según explicaron Ocampo y Reyes. Según el vocero de Hacienda, el déficit que generaría esta decisión sería cubierto por medio de la adición presupuestal que se determinó para la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).



El ministro de Transporte indicó también que la Superintendencia Financiera “tiene prevista la liberación de unas reservas, que están esperando las compañías aseguradoras”, un tema que según dijo el funcionario, están evaluando a partir de si se están expidiendo o no las pólizas.



Reyes también dijo que se establecerán a futuro beneficios para quienes no incurran en siniestralidad, y para quienes incurran durante el año de vigencia de la póliza se incrementará, “lo que quedará oficializado en los próximos días”.



El gobierno anunció también que esta decisión vendrá acompañada de mayores controles para prevenir el fraude en las reclamaciones y la intensificación en la lucha contra la evasión para la compra del Soat.



“Se trata de garantizar una cobertura total del Soat, que hoy en día es extremadamente baja para motos, menos de la mitad tienen hoy al día su Soat, y eso genera unos riesgos enormes, y fuera de eso existe un fraude, y es una de las razones por las que la aseguradoras han venido reduciendo la oferta de Soat. La idea es buscar que el mercado de Soat vuelva a ser amplio. Esperamos que esta norma ayude a este resultado y que reduzca el precio”, aseguró Ocampo por su parte.



Las cifras del Soat



El gremio de las aseguradoras, Fasecolda, divulgó ayer que, al corte de septiembre de 2022, el Runt reportaba un parque automotor registrado y activo de 17,8 millones de vehículos, de los cuales 10,8 millones son motocicletas y 7 millones otros tipos de vehículos.



De este parque automotor, 9.3 millones tienen una póliza del Soat vigente, y de estas, 4,2 millones son de motos y 5,1 millones, de otros tipos de vehículos.



Laura Lucía Becerra Elejalde

PORTAFOLIO