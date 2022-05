Solo 6 % de niños del país usa la ruta escolar para ir a clase

La movilidad en la ciudades puede ser un caos para algunos, pero en otras regiones del país, llega a ser toda una travesía.



El último reporte revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre calidad de vida, se dejó al descubierto como los menores se trasladas todos los días a sus instituciones educativas.



En el informe el 61,4% de los niños a nivel nacional se transportaron a pie en 2021 (62,7% hombres y 60% mujeres), una cifra que año a año sigue aumentando, pues en 2020 fue de 57,6% y en 2019 de 51,2%.



En el caso de las zonas rurales, esta cifra llega a 65,4%, lo que representa 1,5 p.p más que en 2020, y 8,1 pp más frente a 2019.



Estas cifras demuestran una alta dependencia a esta modalidad de transporte, sobre todo en los lugares más apartados del país. En las ciudades, esta cifra fue de 59,9% y en 2020 de 55,6%.



Por departamentos, Guainía se llevó el primer lugar donde el 78,4% de los niños viajan a pie, seguido por Chocó con el 76,8%, Bolívar con 75,7%, y Vichada con 75,5%. En último lugar se encuentran Casanare con el registro del 43,4%, Arauca con el 42,4% y San Andrés, 18%. Bogotá se posiciona con el 59,3%.



Para Fernando Rojas, experto en movilidad, esta tendencia revela una realidad. “En muchos lugares de Colombia los niños y niñas tienen que hacer largos recorridos hasta cabeceras urbanas o a escuelas rurales entre una y seis horas” dijo Rojas.



Y agregó: “Para muchos es una aventura, pero en realidad es una situación inhumana que los pone en riesgo”.



OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE



Después de las caminatas, llegar en vehículo a las instituciones educativas se ha tornado en el medio por excelencia.



A 2021, el 14,2% de los estudiantes se movilizaron por vehículo particular. Esta cifra, en los últimos tres años ha aumentado, en 2020 era del 1,0 pp menos, es decir, era de 13,2%. En 2019, era de 13,7%.



En los centros poblados, solo el 11,5% de los estudiantes llegan en auto particular, 1,5 pp más que en 2020. En las principales cabeceras del territorio, este dato es de 15,2%, es decir, 3,7 pp más que en zonas rurales.



El transporte público se posiciona en tercer lugar. A nivel nacional, el 13% de los estudiantes toman el algún tipo de bus. A diferencia con la modalidad ‘a pie’, ésta ha ido cayendo con el paso de los años.



Para 2020, el 15,5% de los estudiantes usaban este medio de transporte, y para el año 2019, era de 2,2 pp más, es decir, 17,7%.



En las zonas rurales, solo el 7,1% de los niños toman transporte público, cifra que de manera anual ha ido en descenso. En 2020, el 7,7% de los estudiantes lo usaban, y para 2019, la cifra era de 8,8%.



Sin embargo, en las zonas urbanas, no es demasiada la diferencia en cambios en la tendencia.



En 2021, el 15,2%, de los estudiantes de las cabeceras municipales se movilizaban en bus. En el año de pandemia, esta cifra era superior 2,8 pp (18%) y en 2019, 5,4 pp mayor que en 2021 (20,6).



Por otro lado, la ruta escolar, no tiene una participación porcentual alta entre las modalidades de transporte de los estudiantes. En 2021, del total nacional, solo el 6% de los niños en el país pudieron acceder a este servicio.



Desagregado por ubicación, paradójicamente hay una mayor participación en las zonas rurales que en la ciudad.



En 2021, el 7,8% de los jóvenes escolarizados asistieron a clases a través de este servicio, sin embargo, como en otras modalidades, han caído los indicadores conforme los años. Esto a inflado el indicador de la modalidad ‘a pie’. En 2020, esta cifra era de 9,3% y en el año 2019 de 13,6%.



En las ciudades, este servicio llega al 5,4% de los niños que asisten a centros de educación. En 2020, era 1,6 pp mayor que en el año del informe (7%) y frente a 2019, 2,3 p.p menos (7,7%).



Las lanchas, planchones o canoas son modalidades menos usadas para transportarse, sin embargo hay niños que deben acceder a ellos para llegar a sus colegios.



En zonas urbanas no hay registro de ello, pero en zonas rurales aún el 2,4 de los niños deben usarlo. A caballo, es una práctica que desde 2019 se dejó de realizar en las ciudades para ir al plantel educativo, pero en zonas rurales sigue ocupando el 0,4% del listado (5,1 puntos porcentajes menos que en 2019).

