Solo México y Bolivia resisten la devaluación frente al dólar

En una nueva jornada negativa para el peso colombiano, este miércoles quedó patente que son pocas las divisas de Latinoamérica que aguantan a lo largo de este año la devaluación contra el dólar estadounidense, pues con la excepción de México y Bolivia, el resto han presentado depreciaciones.



Al tomar como referencia el periodo en lo corrido de este 2019, Argentina es el país que continúa con la moneda más devaluada con respecto al dólar, una tendencia que este miércoles cerró con una caída acumulada de 58,27% desde enero. Cabe recordar que en el primer día de mercado, la cotización el peso argentino estaba en 37,62 por cada unidad de la divisa estadounidense, mientras que terminó en 59,54 por dólar.



El siguiente en depreciación frente al dólar de Estados Unidos es el peso chileno, que ha mostrado un fuerte golpe por las recientes protestas que se desarrollan en el país desde el pasado 18 de octubre. De hecho, esta divisa ha caído un 14,55% en lo que va de 2019, pero si tan solo se toma como referencia los últimos dos meses, la pérdida es de 12,37%.



De hecho, este miércoles mismo el Banco Central de Chile lanzó un ‘salvavidas’ a la moneda, a través de la inyección de US$4.000 millones para tratar de frenar la fuerte caída que está presentando. Como afirmó la institución, el objetivo es evitar turbulencias económicas como las que han sufrido otros países de la región de manera reciente.



La siguiente con la mayor depreciación es el real brasileño, que cae en el 2019 un 7,47%, al pasar de 3,88 por dólar en enero, hasta los 4,17 actuales.



Y, después, llegaría el peso colombiano, que en lo corrido de este año acumula una depreciación de 5,9%, y de 4,55% si se toman como referencia tan solo los dos últimos meses, en los cuales se han incrementado las protestas en distintos países latinoamericanos.



No obstante, sin salir del peso colombiano, este miércoles no fue un buen día para la moneda local, pues presentó un fuerte descenso de $57,68 frente al dólar estadounidense, lo que deja su precio actual en $3,442.27.



“En esta caída está jugando un factor que es el de la guerra comercial, pues desde que Trump afirmó que todavía no es seguro que se dé una reversión en los aranceles para diciembre, el mercado está reaccionando de una manera muy negativa. Pero, sumado a esto, creo que definitivamente ya hay un contagio en lo que respecta al tema de las protestas de Chile. Durante estos días nuestros clientes extranjeros nos han estado preguntando acerca de las previsiones sobre el asunto y vemos que hay mucho nerviosismo por un posible contagio de la situación de Ecuador, Bolivia o Chile en Colombia. Nosotros no esperamos que se pueda reproducir algo similar, pero sin lugar a dudas los inversionistas están más cautos”, apunta Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital.



Cabe resaltar que el peso colombiano alcanzó una cotización máxima de $3.454,85, el nivel más cercano de las últimas semanas al máximo histórico que se registró el 3 de octubre de $3.497,34.



Por último, las monedas de México y Bolivia son las únicas que presentan una revaluación frente al dólar en lo corrido del año, de 1,3% y de 0,29% de manera respectiva.