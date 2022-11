Solo el 9% de empresas en América Latina reducen sus emisiones

La sostenibilidad dentro de los negocios y empresas sigue estando en el radar para lograr sus objetivos. Sin embargo, según datos de la Encuesta de Emisiones de Carbono 2022 CO2AI de Boston Consulting Group (BCG), un solo el 9% de las compañías en Latinoamérica reducen sus emisiones.



De acuerdo con el informe, combatir el cambio climático es urgente, reconociendo a su vez que las empresas hoy tienen la necesidad de reducir sus emisiones de gases efecto invernadero, “no solo por el planeta, sino por la sostenibilidad de sus modelos de negocio”. Es así que, con una muestra de 1.290 compañías de la región, BCG analizó las respuestas de los ejecutivos que tienen la responsabilidad parcial o total en la toma de decisiones para el seguimiento y reducción de las emisiones.



Frente a los resultados se estima que aunque han existido mejoras, solo el 10% de las empresas miden sus emisiones de forma exhaustiva en el 2022, teniendo un crecimiento de un punto porcentual frente al 2021.



Entre los hallazgos, se afirma que el 85% de las organizaciones están preocupadas por reducir sus emisiones, entre los indicadores muy importante (56%) e importante (29%), mientras que solo el 12% las considera como algo importante y 4% no se preocupa por el tema ambiental.



De igual manera, 9% de las empresas pueden medir sus emisiones de manera integral. Pero, el 11% han disminuido su daño ambiental de acuerdo con sus ambiciones en los últimos cinco años. “En general los ejecutivos estiman una tasa de error promedio de 30% a 40% en sus mediciones de emisiones”, indica la encuesta.



En efecto, según el documento, el 87% de las empresas “quieren” aumentar el alcance de sus informes sobre la reducción de la huella de carbono, mientras que un 81% omite en sus documentos las emisiones internas, que son aquellas producidas por las propias actividades de la compañía.



El 10% mide completamente dichas emisiones internas.



Por otro lado, el 66% de las organizaciones no reportan ninguna de sus emisiones externas, que son aquellas que se producen a través de la cadena de valor, aunque estás suponen alrededor del 90% del total de la empresa.



En otros datos relevantes, los resultados aseguran que el 76% de los encuestados dicen que no pueden medir la huella de carbono total de sus productos y servicios, incluido el uso del producto y el impacto final de su vida útil.



Según los resultados, para ampliar los informes de emisiones, 45% de las empresas revelaron que carecen de tiempo, mientras que un 42% afirmó que no tienen herramientas avanzadas. Frente a los accesos, el documento asegura que un 38% dice no tener alcance a factores de emisión, un 37% a datos primarios, 34% a datos operativos y un 32% corresponden a incentivos de la compañía.



Por su parte, Christopher Weisz, Managing Director & Partner de BCG, manifestó que: “las empresas en Latinoamérica tienen una madurez de 5 sobre 10, en línea con el promedio global. Esto demuestra que la región está trabajando hacia el cumplimiento de sus propios objetivos.



Dicho esto, sólo el 9% de las empresas encuestadas cumplen con la reducción de emisiones de acuerdo con las ambiciones establecidas, lo cual está por debajo del promedio global de 17%, demostrando una oportunidad para las empresas Latinoamericanas”.



En materia ambiental existen avances, pero aún son lentos. Se estima que cuando una empresa mida mejor sus emisiones podrá reducirlas más eficazmente. Frente a esto, se estimó que el 64% de los encuestados que miden el alcance total de su huella, en comparación con el 45% de aquellos que las miden parcialmente, observan una aceleración en la reducción de las mismas.



