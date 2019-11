Subasta del espectro radioeléctrico fue declarada desierta

Archivo particular

El MinTIC declaró este viernes desierta la subasta del espectro radioeléctrico, a pesar de que la entidad había ampliado el plazo para recibir propuestas.

Solo Claro lo hizo en el tiempo estipulado inicialmente, e incluso Movistar y Avantel solicitaron al Ministerio –por medio de dos cartas– una ampliación en el plazo. La junta Directiva de Tigo decidió no participar el mismo día que el Ministerio hizo la ampliación.



Ante esta situación y solo recibir una solicitud no se cumplió con la condición de dos o más participantes habilitados para participar en el proceso.



La necesidad del uso de estas bandas radica en que permite llevar los servicios con velocidades por encima de los 10 Mbps a lugares que actualmente no tienen acceso. Solo dos de los operadores (Claro y Movistar) tienen asignación en esta banda y el interés de los competidores existe.