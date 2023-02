Abecé de cambios en subsidios de vivienda que se entregarán por Sisbén

Archivo particular

El gobierno de Gustavo Petro finalmente despejó las dudas alrededor del programa de vivienda que manejará esta Administración. Ayer la titular del Ministerio de Vivienda, Catalina Velasco, confirmó que se dará continuidad al programa de subsidios Mi Casa Ya, el cual está vigente desde 2015, pero también indicó que cambiará su estructura, pues en adelante se asignarán los beneficios según el Sisbén y ya no por el nivel de ingresos.



En los últimos ocho años se han desembolsado 233.547 subsidios a través de Mi Casa Ya. Según Velasco, desde el ministerio se adelantó un diagnóstico al programa, y tras tomar también en consideración con las conclusiones de los diálogos regionales vinculantes que se realizaron para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, y también la visión del Gobierno, las comunidades, las constructoras, las cajas de compensación y las entidades de financiación, se decidió cambiar los criterios de asignación.



“Utilizaremos la encuesta Sisbén como mecanismo de asignación. El segundo criterio que utilizaremos es favorecer a los municipios de categoría 4, 5 y 6 con un puntaje prioritario para que las familias que decidan comprar su vivienda nuevas en estos municipios tengan mayor posibilidad de adquirir el subsidio”, dijo la Ministra.



Además, dio a conocer que a los hogares que adquieran viviendas en el sector rural se les otorgará un puntaje adicional para el proceso de asignación del subsidio, se priorizará a la vivienda de interés prioritario (VIP), que se ubica por debajo de 90 salarios mínimos, y a las familias víctimas.



“Lo bueno siempre puede mejorar, confiamos en el programa Mi Casa Ya, lo mantenemos y haremos unas mejoras para que llegue de forma directa a las familias más vulnerables y a todo el territorio nacional”, indicó la funcionaria.



Velasco confirmó que el Gobierno invertirá este año $1,5 billones para entregar 50.000, y que la asignación iniciará en abril. Vale la pena mencionar que Camacol, el gremio de los edificadores, proyectaba una asignación de más de 60.000 subsidios para este año.

Sistema de asignación

En la actualidad, el beneficio de Mi Casa Ya tiene como requisitos que el beneficiario no haya recibido ningún otro subsidio de vivienda o de cobertura, que no sea propietario de otra vivienda en el país, se tiene presente que los ingresos familiares no superen los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), y que la vivienda a adquirir sea nueva en zonas urbanas.



Entre las ayudas se contemplan hoy con el programa está un subsidio a la cuota inicial, o también un beneficio de cobertura a la tasa de interés. Según la ministra, este último elemento se mantendrá teniendo presente la coyuntura actual de incremento en las tasas de los créditos.



“Vamos a mantener las dos categorías otorgando 20 salarios mínimos y 30 salarios mínimos, y las coberturas de tasas, pero vamos a darle un enfoque también rural, serán asignados mensualmente por grupos y tandas y se calificarán los seis criterios y se les dará a los que tengan mayor puntaje en este listado”, aclaró la Ministra.



El mayor cambio proviene entonces del modelo de asignación. El programa otorgará un subsidio a la cuota inicial por un monto que dependerá del grupo de Sisbén en el que este clasificado el hogar interesado.



Según Minvivienda, en las áreas urbanas, los hogares clasificados entre los grupos A1 y C7 del Sisbén recibirán un subsidio de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el pago de su cuota inicial, mientras que a las familias entre los grupos C8 y D11 les corresponderá un subsidio de 20 smmlv.



En las zonas rurales, la cobertura será de 30 salarios mínimos para los hogares entre los grupos A1 y C14 del Sisbén, y de 20 salarios para aquellos entre el C15 y D20.



En relación con el beneficio de cobertura de la tasa de interés, que pretende reducir por siete años las cuotas mensuales que deben pagar quienes tengan un crédito hipotecario o leasing habitacional, el beneficio se mantendrá de la forma en que opera actualmente, con una cobertura de 5 puntos porcentuales en las viviendas de interés prioritario y una cobertura de 4 puntos porcentuales en las VIS.



“Estamos utilizando un nuevo sistema de medición, porque creemos que es mucho más efectivo, para evitar colados", dijo la Ministra.



Fallas del programa

Entre los elementos que evaluó el Ministerio para cambiar el programa está que solo 3% de los hogares beneficiados con Mi Casa Ya devenga menos de un salario mínimo, y que 52% de los subsidios asignados están concentrados en tan solo 10 municipios y que en 793 de 1.123 municipios nunca se ha asignado una de estas ayudas. Además, Velasco criticó que los subsidios solo se destinan a áreas urbanas.



La Ministra dijo que otro problema del sistema actual es la alta concentración de subsidios en pocos actores, pues alrededor del 38% de estos se han entregado solamente a las 10 constructoras más grandes, mientras que el resto (62%) se ha asignado a las demás, que son cerca de 2.800.

